Een bakkie van de tap

Horecava, de grootste horecabeurs van Nederland waar bedrijven hun nieuwste innovaties tonen, trapte maandag af in de RAI.

De beurs telt dit jaar maar liefst achthonderd standhouders, een record. Het grote aantal exposanten zorgt voor een divers aanbod. Van frituur, tot aan haute cuisine en van koffie van de tap tot crafted soda, op Horecava is er voor ieder wat wils.

Koffie

Nederland is een koffieland bij uitstek. Een ‘bakkie’ doen, zit ingeburgerd in onze cultuur. Maar hoe drinken wij onze koffie dit jaar?

Op het gebied van koffie, speelt kwaliteit een steeds grotere rol, weet Vivianne van Weele van Nespresso. „Ook de transparantie van de keten is van belang. ‘Waar komt precies mijn koffie vandaan?’ ‘En wat voor een invloed heeft dat op de smaak?’ Op die vragen speelt het bedrijf in met een groot aanbod van verschillende koffies uit alle hoeken van de wereld. „De plek waar koffie groeit, is al van grote invloed op de smaak. Koffie uit India is bijvoorbeeld heel kruidig van smaak, terwijl koffie uit Brazilië juist bekend staat om zijn zachte tonen en graanachtige smaak.”

Een van de barista maakt een koffie | Foto: Robin Utrecht / ANP

Dat het ook heel anders kan met koffie, laat de Italiaanse koffiebrabder Illy zien. Bij de stand staan twee dames vrolijk achter een tapbar. Maar er wordt hier geen bier geserveerd. Uit de tap stroomt Cold Brew een ijskoffie; gewoon zwart en zonder poespas. „In tegenstelling tot de ijskoffies van andere merken, is dit geen suikerbom, maar een gewone, koude koffie”, zegt de barista. „Daarnaast kan de tapkoffie ook nog gebruikt worden als basis van tal van cocktails.”

Dieet op basis van DNA

Op de Horecava is ook te zien dat voedingsadvies In de toekomst gegeven kan worden op basis van DNA of bloedgroep. Een persoonlijk dieet voor iedereen dus. Het Trendlab geeft een voorproef op deze personalisatie. Bij binnenkomst worden er een aantal vragen gesteld, aan de hand van de antwoorden wordt bepaald welk menu het best bij jou past. „Het persoonlijk contact in de horeca wordt steeds minder, maar daarvoor krijgt de consument wel een persoonlijk product”, vertelt één van de hostessen over het concept.

Ook aan technische snufjes ontbreekt het niet. Pizzabakker Simon Giaccotto geeft een demonstratie van een elektrische oven, die van binnen tot 510 graden kan worden verwarmd, terwijl de buitenkant niet heter wordt dan 40 graden. Het moet de milieuvriendelijke opvolger van de aloude steenoven worden. „Daarnaast is hij ook nog veel makkelijker te bedienen en een stuk efficiënter dan zijn voorganger”, vertelt de schrijver van de Pizzabijbel. Voor wie niet het geduld heeft om tien minuten te wachten op een pizza, heeft kok Katrien Raaijmakers een oplossing. Binnen vijftien seconden maakt ze namelijk een roerei klaar met haar machine de Scraegg.

Kok Katrijn Raaijmakers maakt een roerei in 15 seconden

Ambacht

Bij de bieren, staan er naast de grote merken vooral veel kleine brouwerijen. „Er is al een tijd een trend waarbij mensen het leuk vinden om iets speciaals te drinken, in plaats van gewoon om pils te vragen aan de bar,” verklaart Gordon Meuleman van brouwerij Applaus. Hij zit pas net in het vak, maar krijgt veel positieve reacties op de beurs. Dat komt waarschijnlijk mede door zijn kraam die met zijn vrolijke kleuren en levendige graphics opvalt tussen de eentonige craftbeer-stands. Niet gek want de besnorde brouwer is tevens kunstenaar.

Gordon Meuleman en Sophia Breems van Applaus

Bier is niet de enige drank waarbij ambacht steeds populairder wordt bij het publiek. Ook bij de frisdranken blijkt dit het geval, vertelt Sofie Rijnsaardt van Sir Joe. Komboecha, een non-alcoholische drank op basis van gefermenteerde thee, moet het volgens haar helemaal gaan worden dit jaar. Een prima optie voor zij die aan dry januari doen.