Code rood in Spanje vanwege slecht weer

Wie zich zondag in Spanje bevindt, moet goed oppassen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk code rood afgegeven voor de regio's Valencia, Catalonië, Mallorca en Ibiza vanwege het slechte weer.

In de andere regio's in het oosten van Spanje is code oranje of geel afgegeven vanwege het weer.Zo worden er met name in de buurt van Mallorca en Ibiza hoge golven verwacht. Ook gaat het regenen en sneeuwen. De hevige regen kan naar verwachting voor aardverschuivingen zorgen. Mensen in de regio worden aangeraden het lokale nieuws in de gaten te houden en het advies van de lokale autoriteiten op te volgen. Later in de week is er ook kans op noodweer in de Pyreneeën.

Regelmatig

Noodweer is niet ongewoon in Spanje. Regelmatig zijn er regenbuien waardoor straten soms blank staan en delen van huizen wegspoelen. Rond de kerst kwamen er nog vijf mensen om het leven door overstromingen in Spanje na een periode van hevige regenval.