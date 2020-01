'Carnaval verdient Nobelprijs voor de Vrede'

Dave Roelvink hoopte misschien dat de storm, die op social media ontstond na zijn tirade over de rol van mannen en vrouwen, snel weer zou gaan liggen. Niets is minder waar. Op Twitter en Instagram blijft het de gemoederen bezig houden.

Een paar dagen geleden liet Roelvink zich in zijn Instagram Stories duidelijk uit over zijn kijk op de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Zijn tirade was een reactie op een nieuwsbericht van Editie NL over vrouwelijke verkeersborden. „Ben ik nou de enige in Nederland die het juist mooi vindt dat mannen en vrouwen niet precies gelijk zijn?”, zegt de oudste Roelvink-telg. „Waarom moet dat allemaal gelijk zijn?”

Volgens Roelvink heeft het juist z’n charme dat de man betaalt na een etentje met „een vrouwtje". Ook vindt hij dat de man een vrouw op straat moet beschermen. „Het is toch niet zo heel erg als de vrouw iets meer doet in het huishouden, omdat wij simpelweg te stom zijn om dat te doen. We hebben gewoon andere rollen, we zijn andere wezens”, vervolgt Roelvink. „Ik vind dat we daar een klein beetje in aan het doorslaan zijn hoor. Met die borden en met al dat gekke gedoe van jullie. Met dat feministische gedrag.”