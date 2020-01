Bespaar dit jaar op je autoverzekering met deze tips

Naast de standaard goede voornemens voor 2020, zoals afvallen en gezonder leven, willen veel Nederlanders in het nieuwe jaar geld besparen. Een van de gemakkelijkste manieren om flink wat minder geld uit te geven is door je verzekeringen eens na te lopen.

Neem bijvoorbeeld je autoverzekering: net als je zorgverzekering en je reisverzekering is het aan te raden om deze verzekering in het nieuwe jaar na te kijken. Waarom? Heel simpel: ook hiermee kun je namelijk geld besparen. Steeds meer mensen zien de voordelen in van het veranderen van hun autoverzekering, omdat het ze simpelweg meer geld oplevert. Hoewel de meeste mensen in Nederland op 12 januari stoppen met hun goede voornemens is dit voornemen veel te aantrekkelijk voor je portemonnee om het niet te doen. Hoe ook jij in 2020 een goedkopere autoverzekering kunt scoren lees je hieronder.

Bekijk de dekkingen

Om een passende autoverzekering voor een lagere prijs te vinden, is het aan te raden om te kijken naar wat gedekt is binnen je autoverzekering. De dekking verschilt namelijk per verzekeraar en per polis. De standaard autoverzekering is verplicht wanneer je in het bezit bent van een auto; het gaat hier vooral om de extra verzekeringen die je hierbij kunt afsluiten. Kies je bijvoorbeeld voor gewone WA-verzekering of ga je juist voor een WA+ beperkt cascoverzekering of een WA+ volledig cascoverzekering? Sommige mensen met auto beschikken over een te hoge dekking waardoor ze veel te veel betalen. Daarom is het aan te raden eens goed te kijken naar hoe jij gedekt bent en of je hier een verandering in zou moeten aanbrengen. Op die manier kun je al flink wat geld besparen, óók wanneer je je dekking juist hoger moet zetten. In dat geval betaal je misschien wel wat meer per maand, maar ben je wel beter gedekt en hoef je bij een eventueel ongeval minder te betalen.

Vergelijken van autoverzekeringen

Door het gemak van het wereldwijde web kunnen consumenten vandaag de dag gemakkelijker meerdere autoverzekeringen met elkaar vergelijken. Vaak heb je hier handige tools voor waarmee je vrijwel direct weet welke aanbieding het beste bij jouw rijgedrag past. Het autoverzekering vergelijken werkt voordelig, omdat je binnen no time weet wat de meest voordelige deal is. Hierdoor weet je precies waar je geld kunt besparen en waar je dus een nieuwe autoverzekering moet afsluiten. Het grote voordeel van het vergelijken van autoverzekeringen is het feit dat het je amper tijd en energie kost. Het enige dat je moet weten, is welke dekking je zou willen binnen je autoverzekering. Op basis daarvan worden meerdere passende en voordelige verzekeringen aan je voorgeschoteld. Extra tip: blijf autoverzekeringen ieder jaar vergelijken, zodat je nooit te veel betaalt.

Foto: Colourbox

Kies voor jaarlijkse betaling van premie

Mocht je voldoende geld op de spaarrekening hebben staan, dan is het aan te raden om de premie voor je autoverzekering voor één jaar in één keer te betalen. Het fijne hiervan is dat je direct van de premie per maand af bent, maar het echte grote voordeel hiervan is dat verzekeraars regelmatig korting geven wanneer je je premie in één keer kunt betalen. Dat scheelt je toch weer wat tientallen euro’s per jaar. Een ander voordeel hiervan is dat je maar eenmaal administratieve kosten hoeft te betalen. Bij maandbetalingen moet je dit iedere maand doen. Ook daardoor bespaar je op jaarbasis wat extra geld. Controleer wel even of dit bij jouw verzekeraar daadwerkelijk goedkoper is; niet iedere verzekeraar doet hier aan mee.

Wat is er nieuw in 2020?

Er zijn kort gezegd voldoende stappen die je kunt ondernemen om te besparen op je autoverzekering. Hierbij is het tot slot nog goed om te weten wat er in 2020 is veranderd op het gebied van dergelijke verzekeringen. De grootste verandering is dat er naar verwachting vaker gebruik zal worden gemaakt van zogeheten smart contracts. Een smart contract is een overeenkomst tussen twee partijen die in codetaal is opgeschreven. Dit contract wordt automatisch van kracht wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan ‘de auto van X is automatisch verzekerd voor bepaalde tijd wanneer X geld heeft overgemaakt aan verzekeraar Y’. Hiervoor hoeft geen andere partij ingeschakeld te worden, zoals het RDW of een ander bedrijf. Een rechtsgeldig smart contract moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen: het contract mag niet in strijd met de wet worden samengesteld en het is alleen rechtsgeldig wanneer beide partijen akkoord zijn met de inhoud. In 2020 zullen we de beginselen van smart contracts binnen autoverzekeringen gaan zien, waarbij je met bovenstaande tips alsnog kunt besparen op die verzekering.