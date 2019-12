Zitplaats in de trein straks misschien via wifi-tracking

De worsteling van bijna iedereen in de spits is toch wel het vinden van een zitplaats. Binnenkort wordt het waarschijnlijk gemakkelijker die te vinden in een volle trein.

De Nederlandse Spoorwegen hebben plannen om wifi-tracking als oplossing te gebruiken om een zitplaats te vinden. In volle treinen is het soms lastig dat plekje te vinden, terwijl de lege stoel misschien nog wel ergens in de trein op je staat te wachten.

Rechtmatig

Het gaat uiteraard niet helemaal zonder slag of stoot. „Wij realiseren ons dat het een beladen onderwerp is als het gaat om privacy", zegt directeur privacy Udo Oelen in Trouw. Hij denkt wel dat gegevensverwerking rechtmatig is als het spoorbedrijf zich aan bepaalde spelregels houdt.Via wifi-tracking ontvangt een bedrijf locatiegegevens van een mobiele telefoon of tablet wanneer wifi aanstaat. Gemeenten, maar ook vervoersbedrijven, kunnen het systeem inzetten om verkeersstromen van grote groepen mensen in kaart te brengen en mensen te tellen.

Sensoren en veiligheid

„In de meest moderne trein zou in elke stoel een sensor zitten, waardoor je per stoel kunt zien waar er plek is. Maar de huidige treinen van de NS hebben die sensoren niet", aldus Oelen in de krant. „We willen waarborgen dat het mac-adres van de telefoon wel geteld wordt door de sensor, maar dat dit mac-adres niet echt wordt geregistreerd. We willen niemand volgen, maar alleen weten hoe druk het uiteindelijk wordt in zo’n trein. Voor ons is het van belang deze informatie te ontsluiten zodat mensen zich beter over de trein verdelen en de kans op een zitplaats groter wordt", zegt de NS-directeur. „Ook voor de veiligheid is het beter als massa’s mensen zich over de trein verspreiden."