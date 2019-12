Wat is private lease en waarom is het interessant voor mij?

Een eigen auto aanschaffen betekent twee dingen: je moet het aankoopbedrag kunnen veroorloven en incidentele, mogelijk hoge onderhoudskosten kunnen opbrengen. Bij private lease gaat het helemaal anders.

In deze tijd waarin steeds meer mensen als zelfstandige aan het werk zijn, kunnen dit soort zaken een obstakel vormen in de keuze om een auto te nemen. Dit terwijl men wel met zekerheid kan zeggen dat het inkomen kan voorzien in een dergelijke vaste kostenpost. Hier is tegenwoordig een interessante oplossing voor: private lease. Maar wat is private lease nu precies?

Niet veel spaargeld nodig

Wanneer je een auto least, betaal je een vast maandelijks bedrag om de auto tot je beschikking te hebben. Je hoeft dus niet veel spaargeld te hebben om zelf een auto aan te schaffen, waarmee de drempel om een auto voor de deur te hebben opeens een stuk lager wordt. Het woord ‘private’ duidt aan dat het een leasevorm voor particulieren is. Voorheen werd leasen vooral geassocieerd met bedrijven. Met private lease kun je zonder tussenkomst van een werkgever een auto leasen. Is dat niet vreselijk duur? Niet als je voor een gunstige private lease aanbieding gaat bij een betrouwbare onderneming als ALD Automotive, en zeker niet als je onderstaande voordelen meeneemt in je overweging.

Veel is inbegrepen

Private lease biedt je de mogelijkheid om in een nieuwe auto te rijden zonder dat je deze hoeft aan te schaffen. Over het onderhoud van de auto hoef je je ook geen zorgen te maken: dit is inbegrepen in je maandelijkse leasebedrag. Beurten en reparaties worden dus uitgevoerd zonder dat jij daarvoor een rekening ontvangt. Ook hoef je de auto niet zelf te verzekeren. Maak je schade met je auto, dan betaal je enkel een vastgestelde eigen bijdrage voor de reparatie. Is de schade duidelijk niet door jouw schuld veroorzaakt, dan kan ook de eigen bijdrage vervallen. Je moet de schade wel zo snel mogelijk melden bij de leasemaatschappij. Alleen de brandstof die je verbruikt is bij private lease voor eigen rekening. Aan het einde van je leasecontract hoef jij je niet druk te maken over het verkopen of inruilen van de auto. Private lease maakt het vaak ook makkelijker voor mensen op hogere leeftijd om een auto voor de deur te hebben, omdat er minder snel leningen verstrekt worden voor de aankoop van de auto wanneer je op gevorderde leeftijd bent.

Belangrijke kanttekeningen

Het is van belang om een aantal zaken in acht te nemen wanneer je private lease overweegt. Kijk goed naar de voorwaarden wat betreft contractbreuk. Vaak kom je niet zonder gevolgen onder een leasecontract uit, ook niet als je persoonlijke situatie ingrijpend verandert. Ben je van plan een huis te gaan kopen, dan is het goed om te weten dat een leasecontract negatieve gevolgen heeft voor de maximale hoogte van je hypotheek. Een vast percentage van het maandelijkse leasebedrag wordt namelijk door de bank in mindering gebracht op de maximale maandelijkse woonlasten. Dit is echter ook het geval wanneer je een auto koopt met geleend geld. Let er tenslotte op dat het leaseproduct van je keuze voorzien is van het Keurmerk Private Lease. Hiermee kun je ervan uitgaan dat je verantwoord een auto least.