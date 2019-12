Steeds meer Nederlanders werken vanuit huis

Lekker vanuit huis, in je pyjama je werk doen? Je bent niet de enige. Het aantal mensen dat (soms) thuis werkt is de afgelopen jaren flink gestegen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 werkten 2,8 miljoen Nederlanders vanuit huis. Vorig jaar was dat aantal met ruim 17 procent gestegen tot 3,3 miljoen. Dat is 37 procent van de werkzame beroepsbevolking. Incidentele thuiswerkers vormen met twee miljoen de grootste groep.

In de Randstad is thuiswerken het gebruikelijkst. In de regio’s Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, en Utrecht was het aandeel thuiswerkers het grootst met ruim 45 procent. Het laagste aandeel thuiswerkers woont in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen, waar iets meer dan een kwart van de werkende gewoonlijk of incidenteel thuiswerkt.

Lange afstand

In Zuidwest-Drenthe heeft met 37 procent relatief veel thuiswerkers, ondanks dat het op de wegen redelijk rustig is. Reden hiervoor zijn de lange afstanden die mensen naar hun werk moeten afleggen. In Limburg, Groningen, Zeeland en Friesland is de reisduur naar het werk en de verkeersdrukte minder groot dan in de rest van Nederland. In deze gebieden zijn dan ook weinig thuiswerkers. Maar ook hier zijn uitzonderingen. De regio Overig Groningen, waar de Stad Groningen onder valt, heeft met 38 procent relatief veel thuiswerkers.

Naast reistijd en drukte op de weg, speelt ook het onderwijsniveau een rol bij thuiswerken. Van de thuiswerkers is 65 procent hoogopgeleid van de niet-thuiswerkers was dit 24 procent.