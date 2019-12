Steeds meer gemeenten met vuurwerkvrije zones

Ze beschrijft zichzelf als de enige echte Christmaholic van Nederland. Als je haar ontelbare kerstvideo’s, kerstfoto’s en kerstblogs ziet is daar geen twijfel over mogelijk. De Eindhovense Saskia de Laat (34) is een behoorlijke kerstgek en stopt het hele jaar door al haar passie en tijd in haar online platform Christmaholic.

Als de meeste Nederlanders in september nog even genieten van een najaarszonnetje staat Saskia al mee te kijken achter de schermen van tuincentra die bezig zijn met de opbouw van hun jaarlijkse kerstshow. Dit wordt uiteraard allemaal vastgelegd en gepost op de social media-kanalen van Christmaholic.

„Het begon als een grap in 2010. Ik veranderde mijn persoonlijke blog Writeaholic voor twee weken in Christmaholic en vroeg mensen om mooie kerstfoto’s op te sturen. Ik kreeg toen zulke leuke reacties dat ik besloot om er verder mee te gaan.” Hoewel Saskia het hele jaar met kerst bezig is, is zij vanaf oktober het drukst. Er gaat dan geen dag meer voorbij dat de Eindhovense niet bezig is met schrijven, bloggen, vloggen, fotograferen of filmen. In de laatste maanden van het jaar tikt Christmaholic tussen de 75.000 en 600.000 unieke bezoekers aan.