Rotterdam stelt kaarten songfestival beschikbaar aan deel inwoners

De Mexicaanse Juan Pedro Franco (35) woog op zijn dieptepunt 595 kilo en kwam daarmee in het Guinness Book of Records.

De morbide obese man woog in 2016 nog 595 kilo. Zijn veel te hoge gewicht kwam mede doordat hij al acht jaar lang in bed lag. Franco kon niet lopen en zelfs nauwelijks bewegen vanwege zijn gigantische overgewicht. Daarom was hij afhankelijk van de zorg van zijn familie. Naast zijn overgewicht lijdt de Mexicaan ook nog eens aan diabetes type 2.

Franco was zijn overgewicht zat, en besloot af te vallen. Dat deed hij niet zonder succes. Momenteel weegt de man ‘nog maar’ 261 kilo. Hij is nog steeds te zwaar, maar Franco is al meer dan de helft van zijn gewicht kwijt. Daarmee is hij goed op weg naar een gezond leven. Om deze progressie te boeken heeft de Mexicaan drie operaties ondergaan. Maar daarmee is hij er nog lang niet. Om zijn streefgewicht van ongeveer honderddertig kilo te bereiken, moet hij nog een keer onder het mes.