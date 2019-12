Mariah Carey vernieuwt videoclip 'All I Want For Christmas Is You'

Mariah Carey heeft de videoclip van haar kersthit All I Want For Christmas Is You vernieuwd. De video staat sinds vrijdag op YouTube.

In de clip komt de 8-jarige tweeling Moroccan Scott en Monroe van de zangeres voor, evenals de 7-jarige actrice Mykal-Michelle Harris.

Kerstklassieker

Uiteraard is Mariah ook van de partij: in een rood kerstpak zingt ze haar klassieker als Mykal-Michelle door de etalageruit van een speelgoedzaak stapt. Het meisje komt daarna terecht in een magisch winterwonderland.

All I Want For Christmas Is You, die vorig jaar wereldwijd streamingrecords verbrak, is precies 25 jaar oud en dit jaar voor het eerst op cassette en vinyl beschikbaar.

De vernieuwde videoclip zie je hieronder:

Ongekende populariteit

De video komt in de week waarin All I Want For Christmas Is You voor het eerst de nummer 1-positie bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ook in Nederland is de klassieker ongekend populair en is het op koers om opnieuw de eerste plaats te pakken in de Single Top 100.

Het kerstnummer is door de luisteraars van Sky Radio weer uitgeroepen tot de favoriete kersthit. Het staat op nummer 1 van de Christmas Top 50, zo heeft de radiozender vrijdag bekendgemaakt.

In de Christmas Top 50 wordt Mariah op de voet gevolgd door Wham! met Last Christmas en nieuw in de top drie is It's Beginning to Look a Lot Like Christmas van Michael Bublé. De top vijf wordt gecompleteerd met Driving Home for Christmas van Chris Rea en Do They Know It's Christmas van Band Aid.

Hoe zag de oude videoclip er ook alweer uit? Je ziet het hieronder: