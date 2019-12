Lucratieve periode voor deze 'mensen-kerstman' met clownsverleden

Het zijn de drukste dagen van het jaar voor Robert Stoesser van boekdekerstman.nl. Getooid in zijn pak en bewapend met bel en grapjes over ballen en pieken, vliegt hij van hot naar her, soms zelfs op een arrenslee. „Dit is het allermooiste seizoen voor mij!” Zo was er laatst een event van een groot beautymerk, „Met van die influencermeisjes, weet je wel. Ze wilden allemaal een boomerang met me. Tag me maar, riep ik ze na, met hashtag Kerstman!”

Een halfuur aan de lijn met Stoesser, die vol humor zit, en je begint spontaan te glimlachen. Het is een kerstman met een clownsverleden. Hij zit al lang in de entertainment en is een echte ‘mensen-kerstman’, „ik maak graag mensen blij, dat heeft er altijd al wel ingezeten.”

ABK

Leuk en communicatief met het publiek om kunnen gaan, noemt hij als eerste ‘goede-kerstman-criterium’. „Iedereen kan wel met die bel klingelen en ho ho ho roepen, maar het gaat erom een gezellig gesprekje te kunnen voeren en een anekdote uit je mouw te schudden.” Ja, hij heeft zeker een kerstmanrepertoire, grijnst hij, met grapjes over ballen en de piek, maar vaak gaat het vanzelf. Hij praat met een onvervalst Amsterdams accentje, „maar als ik in kerstmanpak ben, gaat dat automatisch weg, let maar op.” Ineens praat hij een stuk zwaarder, en heel erg ‘ABK’, „zoals het een echte kerstman betaamt.”

One big happy Christmasfamily!

Of iemand weleens zijn baard van zijn gezicht heeft getrokken, of erger? Een gedecideerde nee. „Ik heb in al die twintig jaar dat ik ermee bezig ben nog nooit gedonder gehad. Wel heb ik op events gestaan waar maar drie man op afkwam, heel saai was dat.”

In het dagelijks leven heeft Stoesser een klusbedrijf en zit hij ‘in de entertainment en een stukje internethosting’, maar van hem mag het wel twaalf maanden per jaar kerst zijn, grijnst hij. „Het is lekker lucratief. Sterker nog, vroeger deed ik er ook sinterklaas bij en kwam ik veel bij particulieren thuis, maar nu de Kerstman zo populair is geworden, ook zeker door al dat sinterklaasgedoe, heb ik geen tijd meer voor dat tientjeswerk.” Bij de geliefde kerstman horen hele andere tarieven, „ook daardoor kan ik er altijd tiptop uitzien.” Want kerstman Robert ziet er altijd uit om door een ringetje te halen, van zijn tot in de punt gecoiffeerde baard tot zijn puntlaarzen, „altijd piekfijn in orde.” In tegenstelling tot veel concullega’s, moet hij bekennen. „Van die kerstmangasten met sinterklaasbaard, of te lui om even witte wenkbrauwen op te plakken.”

In de rij

In deze tijden van MeToo en privacy -„ook zo’n hot item”-, willen de meeste mensen gelukkig nog steeds bij hem op schoot en met hem op de foto, gemaakt door zijn bloedeigen kerstvrouw. „De ene vrouw is daar wel wat gemakkelijker in dan de ander, soms maak ik een grapje. Vroeger deed je ook niet zo moeilijk, zeg ik dan, en dan moet ze vaak wel lachen.”

De viering op het hoofdkantoor van een groot internationaal bedrijf vergeet hij nooit meer. „Mensen uit heel Europa kwamen naar dat feest en stonden rustig twee uur in de rij om even bij de kerstman op schoot te gaan...” Beetje jammer alleen dat kerstman nét door zijn rug was gegaan en onder de ibuprofen zat. „Na afloop kon ik niet meer opstaan”, blikt hij nu breed lachend terug, „de kerstman is toen hangend over een kantoorstoel naar buiten gerold!”

Op eerste en tweede kerstdag zit hij in vol ornaat bij Van Der Valk in Almere. Traditietje geworden, „het is altijd lachen gieren brullen daar. Babbeltje hier, fotootje daar. En dan is er altijd wel een opa die jarig is... Ik ben maar voor twee uur geboekt, maar dat red ik nooit, dat snap je wel.” Ondanks de feestdagen, is er geen borreltje voor de kerstman tijdens werk, dat komt thuis wel weer met moeders de kerstvrouw. „Áls de kerstman er dan nog puf voor heeft, en eerst moeten alle foto’s op de site, dat gaat altijd voor.”

Na tweede kerstdag gaat hij met een brok in de keel naar huis. Na vier maanden van voorbereiding en drie weken waarin alles gebeurt, voelt het dan best even leeg. Maar deze kerstman zou de Kerstman niet zijn als hij weer vol plannetjes zit. „Ken je die hele ouderwetse klassieke Laplandkerstman, met steile baard en lange jas, die je in de VS veel ziet?” Let volgend jaar maar goed op, besluit hij met zijn vrolijke lach, en anders belt hij nog wel. „De Kerstman heeft tenslotte onbeperkt bellen!”