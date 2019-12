‘In Zwitserland geen eigen wasmachine, die deel je’

Wil je als Nederlander duurzamer gaan leven, maar weet je niet hoe? Vier eens vakantie in Zweden of Zwitserland. Op bezoek bij deze groene koplopers doe je zéker inspiratie op.

Het is geen toeval dat de bekende klimaatactiviste Greta Thunberg uit Zweden komt. Terwijl de wereld in 2050 klimaatneutraal hoopt te zijn, heeft het ambitieuze land voor zichzelf in de grondwet vastgelegd dat dit groene doel al in 2045 moet zijn bereikt.

Fraai voorbeeld hiervan is Zero Island. Deze vakantieplek laat de toekomst zien, waar je maximaal op je CO2-uitstoot bespaart. Zo zijn de fraai vormgegeven vakantiehuisjes allemaal voorzien van zonnepanelen, waterpompen die op groene stroom draaien en LED-verlichting. Dankzij heuse klimaatgordijnen blijft de opgewekte energie ook prima binnenshuis. Wil je koken? Kamperen met propaangas is zo 1980, dat doe je hier natuurlijk op biogas.

Biologisch aardappelveld

Natuurlijk heb je ook afval. Alles op ‘Nul Eiland’ wordt echter hergebruikt of gerecycled. Zo worden voedselresten verwerkt tot vruchtbare compost voor het biologische aardappelveld. Niks wordt onnodig verspild. Het transport op het eiland? Dat verloopt op fossielvrije brandstof, die My Renewable Diesel wordt genoemd.

Zero Island wil de koolstofvoetafdruk zo klein mogelijk maken. Het doel is uiteraard om het op nul te krijgen. Tot die tijd geeft het vakantiepark compensatievergoedingen door windpark Barangay, een project voor productie van groene elektriciteit in de Filipijnen, financieel te ondersteunen.

Elektrische step

Saskia van der Horst woont het grootste deel van haar tijd in het Zwitserse Zürich. In de natie waar iedereen braaf alles recyclet, maakte de Nederlandse snel kennis met een aloude Zwitserse traditie.

„In alle oude appartementengebouwen van Zürich is een kelder, waar een gemeenschappelijke wasmachine staat. In Nederland hebben we er allemaal eentje, hier deel je ’m met vier of vijf andere huishoudens”, vertelt Van der Horst. „Je maakt met je buren onderling een schema wie op welke dag en tijd mag wassen. Hoewel de machines heel intensief worden gebruikt, is de levensduur hetzelfde. Hij gaat niet eerder kapot.”

In Zürich vervoer je jezelf niet op vuile brommers of scooters. „Sinds enige jaren wordt de stad overspoeld met elektrische stepjes. Die kun je met een app ontgrendelen en na gebruik weer overal achterlaten. Is de batterij bijna leeg? Dan krijgt het stepbedrijf een signaal dat ie moet worden opgeladen. Ze zijn erg populair. In het straatbeeld zijn die stepjes echt een vast onderdeel geworden.”