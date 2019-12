Hier maken ze kant-en-klare surprises: blinde darm tot franse friet

Geen surprisestress dankzij Frank Deen met z’n twee knutselhanden. Maar geen afgezaagde hockeystick of clichévoetbal bij hem, „het mag allemaal best met een knipoog.”

Hij heeft nét de laatste hand gelegd aan The Book of Monsters van Harry Potter. „Het is levensecht geworden, heel gaaf. En nu ga ik verder met een buitenbar voor iemand en misschien zo ook nog wel het prefab-hondje.” Frank Deen staat met het lijm nog in zijn handen en een inspanningsblos op zijn wangen in JUUL Kids Kadeau Kreatief, de winkel in Heemstede waar knutselaars het hele jaar aan hun karton, strikken en trekken komen en deze dagen voor Sinterklaas getransformeerd is tot een surprise-atelier. Emmertjes plaksel staan op de grond, Prittstiften rollen over de vloer en komen tegen de zakjes papier-maché tot stilstand. En overal waar je kijkt een grote, of zelfs reusachtige verrassing. Langnek in Supermanoutfit, een maanzaadbroodje gezond, TVOH-hand-met-mic, een XL-bak Franse frietjes die zo echt lijken dat je meteen op zoek wil naar een bakje saus. Hier zijn de surprises alleen al cadeaus op zich, of zelfs bescheiden kunstwerken, gecreëerd met onder meer stanleymes en vele wc-rollen.

Handcrème

De shop manager toont een van zijn favorieten, Sint op een Harley. Hij geeft de goedheiligman een duwtje in de rug, ,,grappig toch?” Ruim 120 surprises gingen er de afgelopen drie weken al aan vooraf. Met een lach op het gezicht die heel goed model zou kunnen staan voor een emoji-surprise, vertelt Deen met de nodige humor over datgene waarover hij deze nachten zelfs droomt. „Het is ook de enige tijd in het jaar dat ik handcrème gebruik.”

„Surprises maken is prachtig", vindt Frank Deen

Bij JUUL zijn er drie categorieën, waarvan de prefabs elk jaar weer bestsellers blijken: surprises die al in elkaar zitten en je alleen nog maar hoeft af te maken. Likje verf over de sinterklaasboot bijvoorbeeld, ,,goed juist als het niet helemaal perfect is, zo wordt er een eigen draai aangegeven.”

Anderhalf seizoen ervoor denkt team JUUL al naarstig na over Sinterklaas. ,,We maken in de zomermaanden al heel wat papiermarché-modellen en gokken erop wat een hit gaat worden.” Zo maakten ze acht unicorns. Vorig jaar niet aan te slepen, ,,nu zijn er nog maar twee verkocht.” Pokémon blijkt in golfbewegingen te gaan -,,dit jaar is hij er weer helemaal”- en ook ‘het hondje’ is niet meer weg te denken. ,,Blijft gewoon leuk.” Sterker nog: ze hebben er net nog een aantal extra gemaakt, voor ‘noodgevallen’ en voor de lastminute-surprisemakers slash -kopers onder ons, want ook die kloppen altijd weer aan, vlak voor die andere, beroemde klop, van Sint.

Ware ’knutswerken’

De kant-en-klare surprises zijn ook in trek en de oplossing voor de twee linkerhanden onder ons, of mensen die er geen tijd voor hebben, of écht willen verrassen met een surprise. „We zitten hier in Heemstede, dus ik denk dat er elke Sinterklaas wel zo’n 200 hockeysticks en 40 voetbalvelden worden gemaakt... Maar niet bij ons!” Deen heeft het knutseltalent van zijn moeder, zo vertelt hij, „een heel creatieve vrouw” en is heel ‘knutselgedeformeerd’: hij ziet in zo’n beetje alles potentiële nieuwe surprises. Leuk juist om het wat persoonlijker te maken. Zo maakte hij van een panty en papier-maché een blinde darm, „Zonnebrilletje op, wandelstokje erbij... Een knipoog naar een gebeurtenis die grote impact op zo’n kind heeft gehad.”

Prijskaartje kant-en-klaartje: 17, 50 euro. Schappelijk wel voor een waar ‘knutswerk’ waarin niet alleen karton, plakbandrolletjes en heel wat lijm, maar ook manuren zitten. Het moet wel laagdrempelig blijven, legt Deen uit, ,,Soms verdien je er wat op, soms ook niet. We gebruiken veel recycleproducten, dat scheelt ook, hoor.” Surprises maken is iets heel moois, vervolgt hij met een plechtigheid in zijn stem die niet zou misklinken bij de goedheiligman. „Ik kan mijn creatieve geest de vrije gang laten gaan, het probleem is alleen soms het goed over te brengen van te voren. ‘Laat me mijn gang maar gaan!’, roep ik dan, en dat doen ze dan.”

Slechts één keer hoorde hij dit Sinterklaasseizoen een ietwat bedremmeld ‘oh, is dit het?’ van een moeder. Tja, haalt hij z’n schouders op, ,,dan moet ze ook maar niet zelf met spullen aankomen die ik dan moet gebruiken, dan blokkeer je me.” Had-ie ook bij de vader die bij hem kwam met een heel uitgeprint bouwplan ‘met zoveel centimeter dit en dat’. „Joh, ga lekker zelf thuis knutselen, denk ik dan.”

Kindersurprises

Na de vraag wat het gekste verzoek ooit is, blijft het even stil. Valt allemaal nog wel mee, al heeft deze creatieveling met z’n twee knutselhanden die zelden stilliggen ook gewoon een taks. ,,Als iemand binnenkomt en zegt dat-ie morgen het Ajax-stadion wil met 40.000 poppetjes erin, dan ben ik wel enigszins beperkt. Hoewel...” Hij denkt even hardop, ,,je kunt er natuurlijk weer een draai aan geven en iets doen met wasknijpers en rietjes...” En dan zijn er ook nog de ‘kindersurprise-middagen’, waar vijf kinderen per sessie met hulp van team JUUL een eigen surprise fabriceren. De ene keer ontwaart zich daar een echte Frank Deen-in-spe, maar heel vaak ook niet. ,,Sommigen lijken in hun leven nog nooit een penseel te hebben vastgehouden en douwen het ijzer van de kwast overal hard tegenaan, terwijl de knutselkinderen heel relaxed bezig zijn.” Bovenal zijn het gezellige middagen, met een ‘pepernootje of wat en veel gelach’. Sinterklaasvoorpret dus, al ligt hij zelf op 5 december met de voeten omhoog op de bank, „dan ben ik er wel even klaar mee!”