Gezocht: de eigenaren van Cor, Heidi en Erik (en een eenwieler)

De nachtmerrie van elk kind: Pluis is kwijtgeraakt in de trein of op het station. Gelukkig voor vijf knuffels en hun eigenaren is het deze week voor de vijfde keer de Week van de Verloren Knuffel. Wie zoekt mee?

Want je kunt als ouder nog zes reserve-Pluizen hebben liggen, zo zacht (lees: afgeknuffeld en versleten) en met het eigen luchtje krijg je ze nooit. En dus zet NS zich vanaf maandag weer in om knuffelfoto’s te verspreiden. Bij een match wordt de knuffel nog voor kerst naar huis gebracht.

Zelf gezocht

Het is een mooi maar ook ietwat zielig beeld: een faalroze konijn met een spijkerbroekje en gestreept shirt, hangend op het koude metaal van een treinstation. Het is Cor het Konijn, een van de vijf knuffels die Anne van der Wel van de NS voor de actieweek persoonlijk uitzocht in het Centraal Bureau Gevonden Goed.

„Dat was best lastig, want er lagen ontzettend veel knuffels. En je wil ze het liefste allemaal terugbrengen naar de eigenaren”, vertelt Anne. Waar ze dan op selecteerde? „Als er goed mee is geknuffeld, wordt de knuffel waarschijnlijk erg gemist. En is de kans nog groter dat deze teruggevonden wordt”, legt ze uit.

500 knuffels

In totaal werden er dit jaar 500 knuffels gevonden in treinen en op stations. Naast Cor het Konijn koos Anne daar een panda-, herder-, eekhoorn- en een hondenknuffel uit. Deze pluchedieren zijn te zien op de treinschermen, op ‘gemist posters’ bij de reisinformatie en op station Den Haag Centraal zijn ze te bekijken.

„We hopen dat de foto’s zoveel mogelijk gedeeld worden, zodat alle knuffels naar hun eigenaar kunnen. Dat is tot nu toe nog nooit gelukt, al hadden we vorig jaar met vier van de vijf knuffels naar huis een prachtige score”, vertelt Van der Wel. „Het is zo leuk om de reacties te zien als het lukt en die jonge kindjes zo gelukkig herenigd te zien.”

Ski’s en eenwieler

Natuurlijk past de knuffelhereniging perfect in de kerstgedachte, maar de actieweek is vooral een manier van de NS om reizigers te helpen bij hun zoektocht naar verloren spullen. En: treinreizigers erop te wijzen goed te letten op hun spul. Anne legt uit: „Als je iets kwijt bent geraakt op het station of in de trein, is het belangrijk om hier online melding van te maken en het formulier in te vullen. Dan begint bij ons het hele proces.” Eerst worden de items voor vijf dagen bij Service en Tickets bewaard waar ze gratis af te halen zijn, daarna komen ze in het eerdergenoemde gevonden voorwerpen bureau terecht.

„Daar werkt een enorm team dagelijks om de voorwerpen bij hun eigenaren terug te krijgen.” De spullen worden dan tegen een vergoeding opgestuurd per post. Ter illustratie: van 1 januari tot en met 31 oktober 2019 werden er 108.000 voorwerpen op de stations of in de treinen gevonden.

Meer dan ooit, maar dat zou volgens Anne ook kunnen komen omdat er steeds meer mensen met de trein reizen. Pasjes staan met stip op nummer 1, gevolgd door tassen, portemonnees, sleutels en jassen. Maar er zijn ook gekkere voorwerpen. „We vinden van alles terug. Hele ski’s en gehoorapparaten. Dit jaar zelfs een strijkijzer met plank, een nachtkastje en een eenwieler”, lacht Van der Wel.

Dit zijn de knuffels:

Erik de Eekhoorn in Eindhoven. / NS

Heidi de Herder in Utrecht. / NS

Po de Panda in Den Haag. / NS