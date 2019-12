De wereld achter likes, volgers en roem

Documentairemaakster Laura Veenema (31) geeft een inkijkje in de wereld van influencers. „Mensen denken vaak dat alles bij hen draait om volgers, likes en roem.”

Tot een paar jaar geleden werkte Laura Veenema bij RTL MCN, een afdeling die influencers ondersteunt in channelmanagament. „Het viel mij op dat mensen vaak een negatieve associatie hebben met influencers en denken dat zij de hele dag bezig zijn met volgers, likes en roem. Ik wilde met deze documentaire onderzoeken of dat plaatje klopt.”

Veenema benaderde onder andere Juultje Tieleman. Met haar 736.000 volgers op Instagram en 129.000 YouTube-abonnees is de twintigjarige influencer razend populair bij de jonge doelgroep. „Een eer”, noemt Juultje het, toen Veenema haar vroeg of ze haar een jaar lang mocht volgen. „Er zijn zoveel Influencers...”, zegt ze aan de telefoon vanuit Egypte. „Ik vind het heel bijzonder dat Laura dan voor mij heeft gekozen.”

Ongrijpbaar

Er zijn inderdaad veel mensen met een bovengemiddeld aantal volgers op sociale media, zoals YouTube en Instagram, zegt Veenema. „Het is een nieuw en opkomend fenomeen. Influencer zijn is het populairste beroep onder jongeren, blijkt uit onderzoek. Terwijl het best ongrijpbaar is, ook voor ouders.”

Juultje herkent het beeld dat Veenema schetst. „Het is ook wel menselijk dat je denkt dat het bij influencers de hele dag draait om likes en volgers.” Maar zelf weet ze beter. „Ik focus me op mijn geluk in de liefde, vrienden en mijn passies.” En, geeft ze toe, dat is écht het maken van foto’s. „Vraag mijn vriendinnen maar, het is iets wat ik al vanaf jongs af aan doe. Het begon met Disney-foto’s die ik namaakte met een mini-cameraatje dat mijn vader ooit in zijn kerstpakket kreeg. Die foto’s deelde ik dan op Twitter en Instagram.”

Hoe ze in een paar jaar is uitgegroeid tot een social media-icoon? Lachend: „Dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Ik ben nuchter en mijn volgers kunnen zich in mij verplaatsen, misschien dat het daardoor komt.”

Echte vrienden

Veenema volgde naast Juultje ook een jaar lang Kaj Gorgels en Qucee. De documentairemaakster ging mee met uitjes en tripjes, zowel werk- als privégerelateerd. Het viel haar op dat je als influencer een dikke huid moet kweken. „Je krijgt zoveel over je heen.” Tegelijkertijd zag ze ook dat de drie „heel hard werken aan hun dromen en ambities.” Juultje dacht op haar beurt af en toe: doe de camera nu maar even uit. „Als ik bijvoorbeeld heel druk ben, word ik gestrest. Maar goed, dat zijn wel de pure en echte momenten. En verder was het vooral heel gezellig, Glenn (de cameraman, red.) en Laura zijn echt vrienden geworden.”

„Op sociale media hebben zij zelf de regie in handen, nu had ik die”, zegt Veenema. „Dat was soms lastig, maar is wel dé manier om een eerlijk en gelaagder beeld te schetsen.” De documentaire is nu af, maar het verhaal niet, voegt ze toe. „Dat tekent ook wel hun leven. Er zijn geen grenzen waar hun verhaal ophoudt, ze zijn continu bezig met het volgende.”

Ik Ben Influencer is vanaf woensdagavond 20.30 uur te zien bij Videoland.