18-jarige verdacht van poging tot moord op moeder

Een gebroken hoofd, twee gebroken onderarmen en doorgesneden spieren en bloedvaten. De moeder van een 18-jarige Nijmegenaar was flink toegetakeld op 18 september.

De 18-jarige zou zijn moeder hebben geprobeerd te vermoorden. De vrouw raakte zeer ernstig gewond. Ze is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, maar lag een lange tijd op de intensive care. Bovendien is het nog onzeker of ze ooit herstelt.

Dinsdag was de eerste zitting tegen de jonge Nijmegenaar in de Arnhemse rechtbank. Daar luidde de beschuldiging van de officier van justitie poging tot moord.

Chaos

De jongeman was op de bewuste dag onder invloed van alcohol en takelde zijn moeder in haar huis in Nijmegen vreselijk toe. Gedragsdeskundigen spreken van zeer complexe problematiek. Volgens reclassering is de kans op herhaling groot.

De 18-jarige zegt zich weinig van het incident te herinneren: „Ik weet niet hoe het allemaal is gebeurd, aangezien ik dronken was. Het was die dag chaos in mijn kop." Hij wilde graag vrijgelaten worden om naar zijn vader en zijn hond terug te kunnen gaan, maar de rechtbank bepaalde dat hij vast blijft zitten.