Voetbalclubs leggen wedstrijd één minuut stil tegen racisme

Aankomend weekend zal er op de Nederlandse velden één minuut niet gevoetbald worden. Het voorstel van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie is aan alle clubs voorgelegd. Het doel is aandacht vragen voor racisme.

Het statement zal direct na het klinken van het eerste fluitsignaal gemaakt worden. Terwijl de spelers stil blijven staan, zal op de scoreborden te tekst: ‘Racisme? Dan voetballen we niet’, verschijnen.

Uitvoering aan clubs zelf

De initiatiefnemers verklaren dat „door een statement te maken in het veld geven we vanuit het voetbal een duidelijk signaal dat genoeg écht genoeg is. Daarnaast heeft dit impact op zowel voetballiefhebbers als niet-voetballiefhebbers.”

Er zal niet getornd worden aan de negentig minuten speelduur van de wedstrijd. „Wij begrijpen dat alle negentig minuten in een wedstrijd van belang zijn, waardoor we de KNVB hebben verzocht om aan het eind van de eerste helft minimaal één minuut speeltijd toe te voegen om het gemis van de eerste minuut te compenseren.”

De uiteindelijke uitvoering van het statement is aan de clubs zelf. „Daarom willen wij jullie vriendelijk verzoeken om de teammanagers en spelers duidelijk van tevoren in te lichten over de actie. Wij rekenen op ieders medewerking.”

Rode kaart

Aanleiding voor het statement is de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior, waarin Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door de aanhang van de thuisploeg. Volgens het AD gaat ook de Rotterdamse club over tot actie. Excelsior vraagt fans in de wedstrijd tegen FC Volendam in de achttiende minuut een rode kaart in de lucht te houden. Op alle stoeltjes in het stadion zal een rode kaart met de tekst ‘geef racisme de rode kaart’ worden neergelegd.

Het Nederlands elftal maakte dinsdag in de wedstrijd tegen Estland ook een statement door ’s middags met alle spelers met uitgestoken arm in een kring te gaan staan. De foto met de tekst Enough is Enough, stop Racism werd vervolgens massaal gedeeld op social media.