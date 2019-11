Te koop: huis met extreem veel stopcontacten

Regelmatig een tekort aan stopcontacten in je huis? Dan wordt het tijd om te verhuizen. En wel naar dit huis met heel veel stopcontacten.

Je moet er wel voor naar Eastcote in Engeland. Maar dan heb je ook wat: precies 320 stopcontacten. Ze zijn ook nog eens lekker speels verdeeld over het huis, de contacten lijken vrij willekeurig over de muren verspreid.

Veertig stopcontacten

Bang dat je in de ene kamer genoeg stopcontacten hebt en in de andere niet? Dat hoeft niet. De contacten zijn namelijk over het hele huis verdeeld. Eén van de kamers lijkt er zo'n veertig te hebben. Ideaal als je een liefhebber bent van gadgets en heel wat op te laden hebt.

Om het huis te kunnen betalen, moet je wellicht wel even een paar van die gadgets verkopen. Het pand staat te koop voor een luttele 1,3 miljoen pond. Dan zit je wel op loopafstand van twee stations en kun je dus een hoop apparaten opladen.

Geen goed verhaal

Helaas weet niemand precies wat het verhaal achter dit bijzondere fenomeen is. Aan Metro UK vertelt een medewerker van het makelaarskantoor dat de eigenaar waarschijnlijk om zoveel stopcontacten heeft gevraagd aan de aannemer. De betreffende klusser heeft vermoedelijk niet geprotesteerd en toen waren er ineens 320 stopcontacten in het huis.

Er is nog iets dat je wel even zal moeten uitzoeken als je fanatiek stroom wil gaan gebruiken, is of de schakelaar het houdt. De makelaar kan namelijk ook niet zeggen of alle stopcontacten tegelijk in gebruik hebben een goed idee is of dat de hele buurt dan zonder stroom komt te zitten.

Familievriendelijk

Je krijgt naast heel veel stopcontacten ook een vrijstaand huis dat als 'familievriendelijk' wordt omschreven door de makelaar. Gezien de de hoogte van de stopcontacten heeft dat nog wel wat voet in de aarde: je zult bij kleine kinderen toch heel wat stopcontacten moeten voorzien van een beveiliging.

Ook heb je vijf slaapkamers, een garage en een grote tuin. Benieuwd geworden? Het huis bekijk je hier.

Oh, detail: mocht je gaan verhuizen, dan moet je wel even al je stekkers opnieuw aanschaffen. De Britten hebben namelijk hele andere stopcontacten dan wij...