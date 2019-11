Racisme tegen Moreira (Excelsior): 'Ik was zeer emotioneel'

In een door spreekkoren ontsierd duel hebben FC Den Bosch en Excelsior met 3-3 gelijkgespeeld. De wedstrijd was de hele zondag in het nieuws vanwege de racistische uitingen van het publiek naar Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

Scheidsrechter Laurens Gerrets moest het duel voor rust bij een 1-1-stand stilleggen, nadat oerwoudgeluiden en andere racistische uitingen tegen Moreira vanaf de tribune waren gezongen en geschreeuwd. Het stond op dat moment 1-1 door een doelpunt van zijn ploeggenoot Rai Vloet en de gelijkmaker door Rúben Rodrigues. Moreira en zijn teamgenoten liepen woedend het veld af. Na een gesprek met de scheidsrechter keerden Moreira en zijn teamgenoten terug om de wedstrijd af te maken, maar na afloop liet hij weten heel erg geraakt te zijn. Kort voor rust zette uitgerekend Mendes Moreira de Rotterdammers op voorsprong.

Boos en teleurgesteld

„Ik ben boos en teleurgesteld dat dit anno 2019 nog gebeurt. Als ze een keer 'kut-Rotterdammer' roepen, dat kan ik accepteren, maar vanaf de eerste minuut was het 'k-neger, k-zwarte, k-katoenplukker. Dat ze vandaag hebben geprotesteerd omdat ze voor Zwarte Piet zijn, dat mag. Maar het is wel heel toevallig dat ze het steeds weer riepen als ik aan de bal was", zei hij duidelijk aangeslagen tegen FOX Sports.

Moreira kon het bijzonder waarderen dat Memphis Depay zich via Twitter uitsprak over de incidenten tijdens het duel. „Ik ben het zat steeds maar weer deze beelden te moeten zien, wanneer houdt dit op?", twitterde de Oranje-international. De afgelopen maanden waren er in het voetbal tal van racistische incidenten, onder meer in Italië en bij de interland tussen Bulgarije en Engeland. „Wat gaan we doen UEFA, vooral met het aanstaande EK?", richtte Depay zich tot de Europese voetbalunie.

„Het voelt als steun. Hij heeft ook een groot bereik", aldus Mendes Moreira.

Geen statement

Mendes Moreira, een in Schiedam geboren Nederlandse-Guinees, wilde niet dat het duel definitief gestaakt werd. „Ik wilde geen statement maken, al was ik zeer emotioneel. Ik wilde door voetballen en winnen. Mijn doelpunt was het beste antwoord." Kort voor rust zette Mendes Moreira zijn ploeg op een 2-1 voorsprong, waarna hij demonstratief met de handen aan de oren voor het vak met de zich eerder misdragende fans ging staan. Het duel eindigde in 3-3.

Geen plaats voor racisme

„In het voetbal is er geen plaats voor racisme", reageerde de KNVB op de incidenten in Den Bosch. „Helaas is racisme een maatschappelijk probleem dat ook in het voetbal soms de kop opsteekt. Dit staat haaks op wat we willen met sport: mensen verbinden. Daarom treden we keihard op tegen racisme."

De KNVB is tevreden met het optreden van scheidsrechter Laurens Gerrets. „Ons protocol voor spreekkoren is zondagmiddag op correcte wijze gehanteerd. Er wordt nu samen met de club gekeken hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt. Tot slot zal dit incident via het onafhankelijke tuchtrechtsysteem verder worden onderzocht."

Politici veroordelen

Politici veroordelen de racistische bejegeningen aan het adres van Moreira. „Dit soort racisme is een schande voor het voetbal en moet hard worden aangepakt", schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher op Twitter. „Hup scheidsrechter!" Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft een compliment aan de scheidsrechter. „Racisme is een kwaad dat alleen kan voortwoekeren als niemand er wat van zegt", aldus Segers, die iedereen oproept „ook buiten het stadion" altijd op te staan tegen racisme en antisemitisme.

„Zo is de sport nooit bedoeld te zijn! Vreselijk en kappen hiermee!" twittert Antje Diertens, die namens coalitiepartij D66 het woord voert over sport. Dilan Yesilgöz, justitiewoordvoerder van de VVD, prijst het „strakke optreden" van de scheids, en wil „de schuldigen er niet mee weg laten komen. Te beginnen met een stadionverbod."

Reactie FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft ook gereageerd op de aantijgingen. Eerder ontkende de club dat er sprake was van racistische spreekkoren en zou het gaan om 'kraaiengeluiden'.

„Op een dag als vandaag ligt alles wat ook maar de schijn heeft van racisme en/of discriminatie extra gevoelig.

Laat één ding duidelijk zijn; FC Den Bosch distantieert zich van alles wat hiermee te maken heeft en treedt krachtig op tegen stadionbezoekers die zich hier schuldig aan maken", luidde een deel van de reactie later.

Na afloop vertelde Mendes Moreira voor de camera's van FOX Sports wat hij zoal had moeten horen vanaf de tribunes. Dat waren volgens de Excelsior-speler duidelijk racistische beledigingen. De thuisclub reageerde daarop via Twitter. „De uitspraken van Excelsior-speler Moreira zijn voor FC Den Bosch aanleiding nader onderzoek te plegen om te achterhalen wat er exact is geroepen vanaf de tribune. FC Den Bosch benadrukt nogmaals dat zij zich distantieert van discriminatie en racisme", luidt de boodschap.