Oude dakramen vervangen voor een bonus

Zijn de dakramen in jouw woning toe aan vervanging? Dan komt dit artikel precies op het juiste moment. Hier vind je namelijk de tip hoe je met het vervangen van deze oude ramen een bonus kunt ontvangen.

Of je de zolder nou gebruikt als slaapkamer, thuiskantoor of speelzolder, een paar goede dakramen zijn eigenlijk noodzakelijk. Het zorgt voor een overvloed aan daglicht en laat de ruimte hierdoor een stuk groter lijken. Dit maakt de zolderkamer ineens veel aantrekkelijker.

Nieuw dakraam plaatsen

Als je een nieuw dakraam wilt laten plaatsen, dan kun je onder andere terecht bij DakraamConcurrent. De prijzen van een VELUX dakraam kun je eenvoudig vinden bij deze officiële montagepartner van VELUX. Kijk dan meteen naar de tijdelijke ‘Vervang Bonus’-actie. Je hoeft alleen maar je oude dakramen te registeren (ongeacht de fabrikant), deze dakramen te laten vervangen voor VELUX ramen en vervolgens de factuur te uploaden. Daarna ontvang je de bonus in de vorm van een cashback. Dat is leuk meegenomen!

Waarom een nieuw dakraam laten plaatsen?

Er zijn verschillende redenen om een oud dakraam te vervangen. Ten eerste kan het raam in de loop van de jaren verslijten en beschadigen. Deze aantasting komt bijvoorbeeld door gebrek aan onderhoud of verschillende weersomstandigheden. Het is dan beter om grote problemen voor te blijven en het dakraam op tijd te laten vernieuwen. Een andere reden om ze te vervangen is voor de luchtkwaliteit. Nieuwe dakramen hebben vaak veel betere ventilatieopties, waardoor er dus meer frisse lucht kan worden aangevoerd. Hiermee verlaag je de kans op allergieën en blijft er minder vocht in de woning hangen. Vernieuwde dakramen kunnen de zolder bovendien beter isoleren. Dit kan je flink wat energiekosten besparen tijdens de koude wintermaanden.

Houten of kunststof dakraam?

Hoewel houten dakramen een mooie authentieke uitstraling hebben, kunnen kunststof dakramen tegenwoordig ook een mooie toevoeging zijn aan je woning. Beide materialen hebben zo zijn voor- en nadelen. Wij zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Voordelen van houten dakramen: klassieke uitstraling en warme houtlook, goedkoop in aanschaf, prima isolatiewerking. Nadelen van houten dakramen: heeft veel onderhoud nodig, is minder goed te recyclen dan kunststof dakramen, gaat minder lang mee dan kunststof.

Weinig onderhoud

Voordelen van kunststof dakramen: verkrijgbaar in verschillende stijlen, heeft weinig onderhoud nodig, gaat lang mee en is een duurzame keuze, zijn goed recyclebaar, beschermt goed tegen vocht en warmte, goede isolatiewerking. Nadelen van kunststof dakramen: Veel verschil in kwaliteit (afhankelijk van de merken), duurder in aanschaf.

Wat wordt jouw keuze?