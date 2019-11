Kerken kleuren wereldwijd rood voor geloofsvrijheid

Vandaag is rood de kleur van geloofsvrijheid. In heel Nederland worden vanavond namelijk tientallen kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst en voor de vervolging van christenen.

„Juist in een wereld waarin we vinden dat we vrij mogen zijn, is het erg raar dat mensen vanwege hun geloof gediscrimineerd en vervolgd worden”, zegt Eveline van Arem van de Parochie Heilige Marie Sterre der Zee in Den Helder. Deze parochie heeft ervoor gezorgd dat woensdagavond zowel de Petrus en Pauluskerk in Den Helder als de Willibrordkerk in Julianadorp voor het eerst een rode gloed krijgen. “Met een dag als #RedWednesday hoop ik dat we allemaal beseffen wat er allemaal gaande is in de wereld op het gebied van geloof."

Ook Elly Visser, van de Vredeskerk in Amsterdam, vindt het een mooi initiatief en is blij dat er aandacht komt voor alle christenen die gediscrimineerd en vervolgd worden. „De kranten staan vol met gewelddadigheden als het om religie gaat. Maar het gaat weinig over christenen, terwijl er wereldwijd genoeg paters en andere christenen vermoord worden vanwege hun geloof.”

Martelaren

Dit jaar worden in Nederland meer dan 40 kerken rood verlicht. Een initiatief van de rooms-katholieke organisatie Kerk in Nood, dat inhaakt op een wereldwijde actie om aandacht voor de vervolging van christenen te vragen. In deze kerken en op andere plekken wordt ook gebeden voor alle mensen die gediscrimineerd of vervolgd worden én voor hun vervolgers. Ook vragen de kerken aandacht voor de wereldwijd afnemende vrijheid van godsdienst. In de Vredeskerk is er woensdag een speciale mis vanwege #RedWednesday. Er branden rode kaarsjes en mensen worden verzocht om bij voorkeur in rode kleding te komen.

Er is niet zomaar gekozen voor de kleur rood. „Deze kleur wordt in het christendom onder andere gebruikt bij het herdenken van martelaren. Dit zijn mensen die zijn gestorven vanwege hun geloof”, zegt Dennis Peters van Kerk in Nood.” Rood staat voor het bloedige geweld waarvan gelovigen soms slachtoffer worden.

Mensenrecht

De afgelopen jaren werden wereldwijd beroemde gebouwen als de Sacré-Cœur in Parijs, de Sagrada Família in Barcelona, de Kathedraal van Westminster in Londen en de Cristo Redentor in Rio de Janeiro rood verlicht op #RedWednesyday. Vorig jaar deed voor het eerst ook de Sint-Janskathedraal in Den Bosch mee.

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van het geloof de laatste twee jaar verder toegenomen. Kerk in Nood is één van de drie instituten wereldwijd die de vrijheid voor álle godsdiensten in alle landen analyseert. Talloze mensen zijn vermoord, verdwenen of voor onbepaalde tijd gevangen gezet, alleen omdat ze tot de verkeerde godsdienst behoren of juist niet tot een godsdienst willen behoren. „En dat terwijl vrijheid van godsdienst een mensenrecht is”, zegt Visser. „Je moet iemand anders niet gaan overtuigen van jouw geloof, maar je moet wel kunnen geloven wat jij wil.”