K-popster dood gevonden in huis

K-popster Koo Hara is zaterdagavond dood aangetroffen in haar huis in Seol. Dat hebben verschillende media laten weten.

In een verklaring van de lokale politie is te lezen dat er een melding binnenkwam van het gevonden lichaam. „We onderzoeken momenteel de doodsoorzaak.”

Verwarring

Vlak voor haar overlijden plaatste de popster nog een bericht op Instagram. Het bijschrift was in eerste instantie niet bijzonder opvallend, maar achteraf gezien heeft de tekst: ‘ Good night’ toch een vreemde nasmaak.

Haar laatste instagrampost, met bijschrift: 'Good night':

Fans hebben massaal steun betuigd en laten berichten achter als ‘ rust in vrede’, ook heerst er veel onbegrip en verwarring. Zo vragen mensen zich af: ‘ Waarom?’.

Het was niet de eerste keer dat de popster een zelfmoordpoging deed. In mei werd Hara bewusteloos gevonden in haar huis en door haar manager naar het ziekenhuis gebracht. Ze verontschuldigde zich hier later over richting haar fans.

Muzikaal succes

In 2008 werd Koo Hara lid van de meidengroep Kara. In 2015 bracht ze haar debuutalbum Alohara uit. In juni tekende ze een nieuw contract bij nieuw management.

Ondanks haar muzikale succes, ging het persoonlijk al een tijdje niet goed met Hara. Zo zou haar ex-vriend haar chanteren met een seksvideo en pleegde een goede vriendin, K-popster Sulli, zelfmoord. Hara beloofde haar fans toen nog aan ‘Oké’ te zijn en hard aan zichzelf te gaan werken.