Intocht Sinterklaas samen met veel protest

Sinterklaas komt zaterdag weer aan in ons land. De intocht van de goedheiligman en zijn pieten gaat ook dit jaar gepaard met veel protest. Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet grijpen de aankomst in tien plaatsen aan om van zich te laten horen.

Sinterklaas kan dit keer niet zoals gebruikelijk met Pakjesboot 12 aanmeren bij de landelijke intocht in Apeldoorn, aangezien het kanaal daar te klein is. In het Sinterklaasjournaal, dat de aankomst rechtstreeks uitzendt, was afgelopen week te zien dat hij nu per stoomtrein komt.

Roetveegpieten

Het is voor het eerst dat er alleen roetveegpieten meedoen in het tv-programma van de NTR. Dat leidt in Apeldoorn tot protest van twee actiegroepen die Zwarte Piet willen behouden. De gemeente heeft alle toegangswegen naar de binnenstad afgesloten voor verkeer en er zijn poortjes waar de bezoekers doorheen moeten.

In negen plaatsen, zoals Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Nijmegen, gaat actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) dit weekend de straat op. In een aantal plaatsen zijn ook tegendemonstraties aangekondigd.

De gemoederen liepen de afgelopen tijd weer hoog op in de discussie over Zwarte Piet, die door tegenstanders als een racistische karikatuur wordt gezien. Vorige week werd een bijeenkomst van KOZP ruw verstoord in Den Haag. De actiegroep heeft voor zaterdag de „maximale beveiliging" gevraagd.