'Iedereen zes jaar erbij door schonere lucht'

Van Stratego tot Drie op een Rij in 3D. Alles kwam dit weekend voorbij op de jaarlijkse Spellenspektakel in de Jaarbeurs in Utrecht.

De Jaarbeurs is zaterdag en zondag omgetoverd tot een walhalla voor bordspelfanaten. Overal om je heen staan stands van spelontwerpers, die trots hun nieuwste aanwinsten en creaties laten zien. Een meisje van een jaar of zes is nog maar net binnen voor ze al richting één van de speeltafels rent. Met haar Railrunner-treinkaartje nog in haar hand begint ze ijverig een enorme Rubiks cube te vullen met gekleurde blokken. Het gaat met moeite, de kubus is namelijk minstens zo groot als zijzelf is. Samen met haar ouders krijgt ze het spel enthousiast uitgelegd door een van medewerkers van het bedrijf. Nu de regels bij iedereen duidelijk zijn, kan de strijd kan beginnen.

In de hal staan speeltafels zo ver het oog rijkt. Met grote spandoeken wordt aangegeven welke spellen er te spelen zijn. Bij elk stand zijn instructeurs aanwezig die het spel uitleggen. „Dat is een stuk makkelijker dan elke keer maar door het spelregelboekje heen bladeren”, zegt organisator Frank Bunnink. Op de beurs is er voor ieder wat wils, van familiespellen die tien minuten duren tot tactische spellen die hele dagen in beslag kunnen nemen.