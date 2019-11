Het geheim van een goede relatie? 'Geef elkaar de ruimte'

Steeds meer echtparen zijn vijftig of zestig jaar getrouwd, blijkt uit cijfers van het CBS van 2018. Het aantal korter durende huwelijken neemt juist af. Wat is het geheim van een goed huwelijk? We vroegen het aan Greet van de Pol, 36 jaar getrouwd, en relatietherapeut Jacqueline Evers.

Greet van den Pol (58), teammanager onderbouw aan het Christelijk College Groevenbeek in Putten, is bijna 37 jaar getrouwd met Cees (65). Ze leerden elkaar kennen op het landbouwmechanisatiebedrijf van haar ouders, waar haar liefde als monteur werkte. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar begon met voorzichtig aftasten. Ze brachten steeds meer tijd samen door. „Mijn man deed in in die tijd aan motorcrossen, dan ging ik met hem mee. We zaten ook op dezelfde jeugdvereniging en hadden dezelfde vrienden."

Wat begon als vriendschap, groeide uit tot een relatie. Na vijf jaar kreeg Greet een vaste baan als docent op een basisschool. Dat was het moment om hun relatie te bezegelen met een huwelijk, maar een romantisch aanzoek bleef uit: Cees ging niet op z'n knie. „In onze tijd was dat niet zo gebruikelijk. Ik hoor vriendinnen daar ook nooit over. We hadden ook geen vrijgezellenfeest, dat bestond gewoon niet. Nee, wij hebben gewoon, heel praktisch, de agenda’s naast elkaar gelegd om een datum te prikken.”

Tractorpulling

Ze viel voor zijn uiterlijk: donker haar en bruine ogen, maar ook voor zijn persoonlijkheid. „Cees straalt een bepaalde rust en zekerheid uit. Ik heb dat zelf niet, ik ben ongeduldiger en meer van ‘het moet nu gebeuren’. Mijn man denkt langer na over beslissingen. Dat is goed voor het evenwicht.” Samen kregen ze drie kinderen: twee dochters en een zoon.

Hevige relatieproblemen hebben ze nooit gehad, maar er waren wel eens strubbelingen. „Mijn man doet aan tractorpulling: dat houdt in dat je een enorme tractor bouwt. Toen we net getrouwd waren, zaten we wel eens ’s avonds op de bank en zei hij ineens: ‘ik ga even sleutelen’, en weg was hij. Dat vond ik heel ongezellig. Toen hebben we de afspraak gemaakt dat hij daar een vaste avond voor krijgt, de woensdagavond.”

Wat is het geheim van een goed huwelijk? „Wat ik belangrijk vind, is dat je elkaar ruimte geeft”, zegt Greet. „Het is niet de bedoeling om alles samen te doen, zoals je bij sommige stellen ziet. Ik werk nu vier dagen en heb voordat we kinderen kregen, altijd fulltime gewerkt. Mijn man heeft hij daar altijd in gesteund. Als dat niet zo geweest was, hadden wij dat niet volgehouden, want ik ben geen type om vijf dagen thuis te zitten.” Een andere sleutel tot een standvastige relatie is gelijkwaardigheid, vindt ze. „Of hij een luier verschoont of ik, maakt geen verschil. Hij deed ook de taken die nodig zijn in een gezin.”

Vreemdgaan

Relatietherapeut Jacqueline Evers ziet stellen met heel uiteenlopende problemen in haar spreekkamer. Hoog op de agenda staat vreemdgaan. Wat ook voorkomt, is dat een van beide partners een open relatie wil. Of dat een vrouw een relatie met meerdere mannen wil, omdat ze op seksueel gebied niet aan haar trekken komt, maar wel bij de vader van haar kinderen wil blijven.

Ruzies en oplopende irritaties kunnen een reden zijn om professionele hulp in te schakelen. Die gaan vaak over de meest simpele dingen, vertelt Evers. „Koppels houden bij wie wat gedaan heeft in huis. Soms zijn mensen overbelast door verhuizen of werk wat veel aandacht vergt, en daardoor sneller geïrriteerd. Wat ik ook vaak hoor, is dat ze BV het gezin draaiende willen houden, maar elkaar als partners en geliefdes kwijt zijn geraakt. Bottom line gaat het om communicatie, intimiteit, je echt begrepen en gesteund worden. De uitgangsvormen zijn per stel anders.”

Bij veel koppels komt het uiteindelijk weer goed, is Evers ervaring. Ze schat dat tachtig procent van de stellen die bij haar in therapie gaat, ervoor kiest om bij elkaar te blijven. „Ik denk dat het geheim van een goede relatie verbinding is. Dat je met je eigen gevoelens en gedachten en met die van je partner, in contact staat en dat er sprake is van gelijkwaardigheid.” In de praktijk ziet ze vaak dat er een ongezonde dynamiek is, waarbij de een in de ouderrol zit en de ander in de rol van het kind. De man leest de vrouw de les, of andersom. „Als er gelijkwaardigheid in het contact is, is er veel mogelijk in een huwelijk. Belangrijk is ook seksualiteit en intimiteit. Als dat ontbreekt, is dat een teken dat ze meer afstand van elkaar aan het nemen zijn.”

Ze heeft een paar tips om het huwelijk goed te houden. „Maak tijd voor elkaar en bevraag elkaar: waar verlang je naar, wat zou je anders willen? Een soort mini-reflectie. Kijk ook naar de communicatie, ga in op wat de ander zegt. Als bijvoorbeeld de vrouw zegt dat ze het vervelend vindt dat haar man te laat thuis is om te eten, toon daar dan begrip voor, in plaats van met rationele argumenten te komen of in de verdediging te schieten.”

Ten slotte zou ze een ‘relatie APK’ adviseren, een jaarlijks moment van aandacht voor je relatie, waarin je tips op maat krijgt van een relatietherapeut „Daardoor krijg je nieuwe inzichten en kun je oude patronen doorbreken. Relatietherapie gaat vaak om oude pijn, je niet gezien of gesteund voelen door je ouders. Dat herhaalt zich in relaties. Door dat los te koppelen, kun je weer vrij met elkaar communiceren.”