Hangbrug ingestort in Zuid-Frankrijk

Er was veel politie op de been in Den Bosch bij de sinterklaasintocht. Voor- en tegenstanders van zwarte piet kondigden vooraf demonstraties aan. Dat leidde tot veel kabaal, maar uiteindelijk liep het met een sisser af.

Vanaf het station togen we over het regenboogzebrapad richting de intocht. Beter weer hadden we alvast niet kunnen wensen voor de sinterklaasintocht deze zondag. Tot zover het inclusieve. Nog voor we de gekleurde pietenpakken spotten, zien we vooral de fel reflecterende jassen van de politie in de novemberzon. Die zijn in groten getale op de been vandaag in Den Bosch. Niet zonder reden, zowel voor- als tegenstanders van de traditionele uitvoering van het kinderfeest gaven vooraf te kennen zich te mobiliseren.