FC Utrecht-supporters ervaren meeste spanning en stress

Tijdens de wedstrijd FC Utrecht – Fortuna Sittard is zondag het spannings- en stressniveau van twintig supporters in Stadion Galgenwaard gemeten.

Ondanks de regenachtige middag zit de sfeer er in Stadion Galgenwaard goed in. Het stadion is gevuld met een kleine 20.000 supporters die genieten van de wedstrijd FC Utrecht-Fortuna Sittard. Tijdens de wedstrijd wordt het stress- en spanningsniveau van de supporters gemeten. Met deze actie wil hoofdsponsor Zorg van de Zaak stress op de werkvloer bespreekbaar maken.

Uit onderzoek van Zorg van de Zaak -uitgevoerd onder FC Utrecht-supporters en werkend Nederland- blijkt dat deze supporters erg prestatiegericht zijn en vaker werkstress ervaren dan de rest van werkend Nederland (31 procent versus 24 procent). De wedstrijd van zondag was een goede reden om dat eens te testen. Is die hoge stress ook hier te zien?

Jazeker. In het stadion worden op grote schermen live de gemeten spannings- en stresslevens getoond aan de rest van de aanwezige supporters in het stadion. Na iedere goal schieten de hartslagen van de supporters ver omhoog. En dat zijn er nogal wat: FC Utrecht boekt zondag met 6-0 de derde overwinning op rij in de eredivisie en staat nu vierde met 23 punten. Het spannings- en stressniveau van alle supporters blijft gedurende de hele wedstrijd dan ook hoog in het rood staan.

Het gemeten stresslevel in Stadion Galgenwaard. /Zorg van de Zaak

Veel adrenaline

Rainier Meuken (47) is zeer fanatiek FC Utrecht-supporter en bevindt zich samen met zijn dochter Jasmijn (17) in het Cityside-vak van het stadion met een stressmeter om zijn pols. Het feit dat FC Utrechts-supporters veel stress ervaren, herkennen beide fans. „Het is wel afhankelijk van hoe de wedstrijd loopt, maar op de ochtend van de wedstrijd begint het natuurlijk al wel een beetje te kriebelen”, zegt Meuken. „En als je dan in het stadion zit voel je die adrenaline.”

„Ik denk dat die stressmeter op sommige momenten erg omhoog zal gaan schieten”, verwacht Jasmijn. „Je leeft zo erg mee dat die hartslag flink omhoog kan gaan.” En dat blijkt inderdaad uit de stressmeters. Na iedere goal van FC Utrecht liggen de hartslagen continu tussen de 90 en de 120. Vooral het vak met de grootste fanatiekelingen laat de meeste stress en spanning zien: de gemiddelde hartslag van supporters in Bunnikside bungelt steeds rond de 110. Ter vergelijking: de hartslag van een volwassene ligt normaal gesproken tussen de 60 en 100 slagen per minuut.

Rainier Meuken en dochter Jasmijn meten stresslevels door middel van polsband. /Zorg van de Zaak

Meer stress voor supporters

Volgens het onderzoek leven FC Utrecht supporters zo erg mee met hun club dat 24 procent van de ondervraagde werkende supporters aangeeft dat een wedstrijd meer stress op kan leveren dan werk zelf. Hier maken ze dan ook optimaal gebruik van: 38 procent laat tijdens een wedstrijd zijn emoties de vrije loop. Frustraties kunnen hier ook nog wel eens lekker worden afgereageerd. Op wat vuurwerk, luid gezang en gespring na hielden de aanwezige supporters in Galgenwaard zich zondag overigens redelijk rustig tijdens de wedstrijd.

Maar ook het uiten van frustraties tijdens de wedstrijd is herkenbaar voor Meuken. Als consultant krijgt hij vaak te maken met stress, dus de wedstrijden zijn voor hem een uitlaatklep. „Ondanks dat zo’n wedstrijd ook stressvol is, is het wel een hele beleving. Je bent even alleen maar met voetbal bezig.” Zijn dochter sluit zich hierbij aan. „Ik doe zelf veel met sport, werk en school en zo’n voetbalwedstrijd is dan heel fijn. Dan ben je er even een paar uurtjes uit en met mijn vader is het altijd gezellig.”

Zorg van de Zaak

Deze actie is opgezet door Zorg van de Zaak. In aanloop naar de landelijke Week van de Werkstress (volgende week), moet er zo aandacht worden gevraagd voor het bespreekbaar maken van stress op de werkvloer. Van werkend Nederland heeft negentig procent hier vaak of altijd last van. En dat is een belangrijke oorzaak van verzuim en uitval: 31 procent overwoog ooit de baan op te zeggen vanwege deze reden.

Dit kan niet alleen leiden tot een burn-out, maar volgens stresscoach Raoul Koolen loop je als werkgever ook het risico dat er een sneeuwbaleffect ontstaat. „Werknemers die uitvallen vanwege stress gerelateerde klachten, zorgen voor extra werkdruk en stress bij directe collega’s.” Betere resultaten worden volgens Koolen behaald met gemotiveerde werknemers. „Belangrijk hierbij zijn een gezonde en veilige werkomgeving, genoeg uitdagingen en een goed evenwicht tussen werk en privé.”