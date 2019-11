'Designbaby's over twee jaar mogelijk'

In Nijmegen is de verdachte man die een dreigende situatie in het centrum veroorzaakte, aangehouden. Een deel van het centrum is afgesloten.

De politie had een deel van het centrum van Nijmegen afgesloten, omdat een man die mogelijk een vuurwapen had, dreigde met geweld. De man had zich verschanst in een pand in de omgeving van de Hertogstraat.

Een arrestatieteam en een onderhandelaar zijn in Nijmegen gearriveerd, zegt een politiewoordvoerder. Ook een politieteam met honden is in Nijmegen. Of de man mensen in gijzeling houdt, is nog niet duidelijk.