115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag per 2020

Zit jij op een bruto jaarinkomen van tussen de 15.000 en 22.000 euro en woon jij in een huurhuis onder de huurtoeslaggrens? Dan is de kans aanwezig dat jij per 1 januari in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Vanwege een wetswijziging waardoor de 'harde' inkomensgrens verdwijnt, komen naar schatting 115.000 huishoudens in Nederland per januari in aanmerking voor (gedeeltelijke) huurtoeslag, zo laat de Woonbond weten in een persbericht.

Alles of niets

Op dit moment is de zogenaamde huurtoeslaggrens nog een vaste waarde. Wanneer je een euro meer verdient dan de wettelijk vastgestelde norm, dan krijg je geen cent huurtoeslag. Zit je er echter een euro onder, dan krijg je de volledige toelage die tot honderden euro's per maand kan oplopen. Deze wet werd door de Woonbond gezien als oneerlijk. Veel logischer zou volgens critici een geleidelijke grens zijn waarmee de huurtoeslag bij inkomens boven het minimum geleidelijk afneemt.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen is blij met de wetswijziging. „Niet alleen krijgen straks 115.000 huishoudens die nu net buiten de boot vallen, toch recht op huurtoeslag, ook voorkomt dit een armoedeval. We zagen dat huishoudens die een klein beetje meer gingen verdienen, er financieel op achteruit gingen omdat ze het gehele recht op huurtoeslag daardoor kwijtraakten."

Voor de huurders die nu al huurtoeslag ontvangen heeft de maatregel bij een gelijk inkomen geen gevolgen. De subsidie voor huishoudens die de eindjes aan elkaar moeten knopen bedraagt normaliter tot een paar honderd euro en wordt gezien als een zeer welkom appeltje voor de dorst. Het maximale bedrag dat aan huurtoeslag kan worden ontvangen, bedraagt 354 euro per maand.

Een fictieve situatie van een huishouden met een inkomen van 21.000 euro en een huurhuis van 500 euro /Belastingdienst

Huurtoeslag

Het is niet zo dat alle betreffende huishoudens de huurtoeslag vanaf januari automatisch netjes op hun rekening krijgen bijgeschreven of hier überhaupt bericht over ontvangen. Hiervoor moet bij de Belastingdienst namelijk een verzoek worden ingediend. Aan de hand van dit verzoek beoordeelt de fiscus of er sprake is van recht op huurtoeslag.

De precieze hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je inkomen, de kale huur en de leeftijd van de aanvrager. Voor volledige huurtoeslag is een inkomen van minder dan 15.700 euro vereist, bij een jaarinkomen van tussen de 15.700 en 22.700 euro wordt het bedrag geleidelijk lager.

Aanvragers moeten bovendien rekening houden met de maximale maandhuur voor huurtoeslag. Deze mag niet hoger zijn dan 720 euro voor huurders van 23 jaar of ouder en niet hoger dan 424 euro voor huurders tussen de 18 en 23 jaar. Tenslotte dient de woning aan een aantal eisen voldoen; zo moet er sprake zijn van een eigen adres met minstens twee kamers, een eigen keuken en individuele sanitaire voorzieningen.

Wil je weten of jij per 2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag? Op de site van de Belastingdienst staat een proefberekening waar je direct kan zien of dit het geval is.