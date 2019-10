Weer een mijlpaal: 18 miljoenste bitcoin dit weekend gemined

Ee 18 miljoenste bitcoin is het afgelopen weekend gemined. Een mijlpaal voor de eerste én veruit bekendste cryptomunt.

Die mijlpaal heeft alles te maken met schaarste: er komen maximaal 21 miljoen bitcoins. Nu de 18 miljoenste bitcoin is gevonden, is 85 procent van alle bitcoins al in omloop.

Wat betekent dit voor bitcoin?

Bitcoin heeft meerdere eigenschappen waardoor het anders is dan de euro. Een daarvan is de schaarste. Davy Stevens, eigenaar van bitcoin broker BTC Direct: „Een groot verschil met de euro is dat er maximaal maar 21 miljoen bitcoins kunnen zijn. Daarvan zijn er nu dus 18 van de 21 miljoen bitcoin in omloop. Euro’s hebben geen limiet. Daar is de Europese centrale bank de baas, die draait aan de knoppen en hup, nieuwe euro’s door middel van leningen, lage rentes of het opkopen van obligaties. Bezitters van bitcoin worden door dit gelimiteerde aantal beschermd tegen inflatie.”

Foto: Colourbox

„De uitgifte van bitcoin is transparanter dan de uitgifte van nieuwe euro’s. Tien jaar geleden is voorgeprogrammeerd wanneer en hoeveel nieuwe bitcoins worden uitgegeven. Dat zijn er nu 12,5 per tien minuten. Volgend jaar wordt dat aantal gehalveerd. En dat gaat invloed hebben op de prijs van bitcoin.”

Bitcoin wordt nog schaarser

Elke vier jaar wordt de aanwas van nieuwe bitcoins gehalveerd. In 2020 volgt er een nieuwe halvering naar 6,25 bitcoins per tien minuten. Hierdoor is uit te rekenen dat de 21 miljoenste bitcoin pas rond 2140 wordt gevonden.

Foto: Jack Guez / AFP

In 2012 was de eerste halvering, toen steeg de koers snel van 8 naar 165 euro. De volgende halvering was in 2016, de prijs steeg binnen een jaar van 600 naar 2.700 euro. Veel investeerders kijken dan ook uit naar de volgende halvering in 2020.

De koers reageert positief

18 miljoen bitcoin is natuurlijk gewoon een getal maar investeerders zien dit als een positief teken. De koers is namelijk sinds zondag met 4 procent gestegen.

Foto: Jack Guez / AFP

In december 2018 daalde de waarde van één bitcoin tot het voorlopige dieptepunt van de afgelopen twaalf maanden naar 2.800 euro. Vervolgens bleef de koers maar stijgen totdat het hoogtepunt van dit jaar bereikt werd. Eind juni was een bitcoin 11.400 euro waard. Inmiddels is één bitcoin ongeveer 7400 euro waard.