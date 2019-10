Veel Nederlanders moeten zelf voor pensioen zorgen

Over het algemeen is je pensioen goed geregeld wanneer je in Nederland in loondienst werkt. Maar…

Bij de meeste bedrijven spaar je tijdens de jaren dat je er werkt geld dat je uiteindelijk voor je pensioen kunt gebruiken. Toch blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau Statistiek dat circa 856.000 werknemers in loondienst in Nederland geen pensioen opbouwen en dit zelf moeten regelen. Denk aan mensen met flexibele contracten en tijdelijke contracten, maar ook aan werknemers met een vast contract: maar liefst 40 procent van dit aantal heeft een vast contract. Ook meer zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers moeten hun eigen pensioen regelen, helemaal nu er in Nederland steeds meer bedrijven te vinden zijn.

Meer verantwoordelijk voor eigen pensioen dan gedacht

Uit eerder onderzoek omtrent dit onderwerp kwamen veel lagere getallen, namelijk rond de 200.000 werknemers die voor eigen pensioen moeten zorgen naast de zzp’ers die zelf verantwoordelijk zijn voor pensioenopbouw. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees geeft hierbij toe dat het probleem totaal is onderschat. Daarom stond dit onderwerp eerder ook niet zo hoog op de politieke agenda. Omdat het CBS veel nauwkeuriger onderzoek heeft uitgevoerd, is dit aantal nu een stuk hoger dan gedacht. Eerder nam het onderzoeksbureau minder bedrijfstakken mee in het onderzoek; nu werden bijvoorbeeld ook uitzendkrachten meegerekend en werd er gekeken naar mensen die jaarlijks minder verdienen dan het minimumloon. 147.000 werknemers die jaarlijks minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, bouwen geen pensioen op bij hun werknemer blijkt uit het onderzoek. Voor ongeveer 136.000 uitzendkrachten in Nederland is dit hetzelfde verhaal: ook zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. / Bart Maat | ANP

Verplichte pensioenopbouw bij zzp’ers

Hierbij is het ook interessant om naar de pensioenopbouw van zzp’ers te kijken. Hierbij lijken de cijfers mee te vallen: in dit onderzoek heeft het CBS namelijk ook naar zelfstandige ondernemers zonder personeel gekeken. Wat blijkt? Ongeveer 77 procent van de zzp’ers is bezig met het opbouwen van een pensioen en/of het sparen van geld voor later. Een groot deel is nog hard aan het sparen, terwijl een ander deel al wat pensioen heeft opgebouwd. Hierbij wordt meegerekend dat er in bepaalde branches verplicht gespaard moet worden. Kijken we naar het deel dat (nog) niet bezig is met sparen voor een pensioen dan heeft een groot deel daarvan een partner waarbij alles omtrent het pensioen wel goed geregeld is. Hoewel 77 procent dus een aardig hoog percentage is, is er nog steeds een grote groep zzp’ers die niet bezig is met de pensioenopbouw. Er zijn meer dan 1 miljoen zzp’ers in Nederland die niet verplicht zijn om pensioen op te bouwen. De kans bestaat dus dat zij op het moment dat ze hun pensioenleeftijd hebben bereikt alleen een AOW krijgen. Hierbij is de Nederlandse overheid bang dat er stappen moeten worden ondernomen om deze groep financieel bij te kunnen springen.

ZZP’er in de bouw. / Lex van Lieshout | ANP

Zelf sparen voor je pensioen

Gelukkig zijn er verschillende stappen die je zelf kunt ondernemen wanneer je geen pensioen ontvangt of wanneer je net een beetje extra wilt sparen. Zelf geld sparen voor je pensioen hoeft vandaag de dag helemaal niet zo moeilijk te zijn, als je maar weet wat je doet. Je kunt bijvoorbeeld sparen met een pensioenproduct waarmee je regelmatig een bedrag in moet leggen. Sluit bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af of ga voor een extra bankspaarrekening. Op het moment dat je met pensioen gaat koop je een lijfrente, een soort uitkering waar je tot je overlijden gebruik van kunt maken. Kijk goed naar de kleine lettertjes, want sommige lijfrenten lopen maar een aantal jaren. Ook kun je natuurlijk zelf geld wegzetten op een spaarrekening. Hierbij moet je jaarlijks belasting betalen wanneer dit spaargeld meer dan 30.360 euro is voor alleenstaanden en meer dan 60.720 is voor stellen. Het kabinet is ermee bezig om dit bedrag te verhogen: vanaf 2022 zouden we tot 400.000 euro geen belasting hoeven te betalen.

In mei werd er door vakbonden een betoging in verband met pensioenwensen gehouden. FvD’er Thierry Baudet was erbij. / Koen van Weel | ANP

Begin met beleggen of laat je geld beleggen

Een andere manier om geld te sparen voor je pensioen is om je (spaar)geld te beleggen. Tegenwoordig hoef je helemaal geen verstand te hebben van beleggen om je geld te laten groeien: er zijn namelijk diverse bedrijven op het gebied van vermogensbeheer die jou hierbij kunnen helpen. Let er hierbij altijd op dat je kiest voor een vermogensbeheerder met een zogeheten AFM (Autoriteit Financiële Markten) vergunning. In Nederland zijn er diverse beheerders met verschillende prijzen: sommigen werken bijvoorbeeld volgens een no cure, no pay-principe. Vraag daarom altijd naar alle kosten, zodat je weet wat je kwijt bent aan het beleggen van je eigen geld. Je wilt natuurlijk wel dat je uiteindelijk meer verdient met vermogensbeheer dan dat je eraan uitgeeft. Het is in ieder geval een betrouwbare manier om zelf een steentje bij te dragen aan je pensioen.