Politie waarschuwt voor nep-smsje van zeer dubieuze debiteur

Een steeds vaker toegepaste methode zijn phishingberichten, deze nepbetaalverzoeken verschenen eerder alleen via de e-mail, maar verschijnen de laatste tijd ook vaak als SMS. Donderdag was het opnieuw raak. Alle reden voor de politie om een waarschuwingsbericht te verspreiden via sociale media.

De ene oplichtingstruc zit geraffineerder in elkaar dan de ander. Vaak kiezen de criminelen voor een afzender waar veel mensen mee te maken hebben zoals een bank. De dubieuze debiteur waar de politie donderdag echter voor waarschuwde zal vermoedelijk maar weinig mensen om de tuin geleid hebben.

Trap er niet in

Ondanks de opmerkelijke afzender 'BoefBank BV', waarschuwt de politie mensen toch om niet in te gaan op dit betaalverzoek. Ondanks de slechtverzonnen naam, is het bericht wel degelijk afkomstig van iemand die kwaad in de zin heeft. Mocht je op de link klikken dan kom je terecht op een nepsite waar niet alleen het geldbedrag is over te maken, maar waar ook persoonlijke gegevens kunnen worden buitgemaakt.

In de waarschuwing valt verder te lezen dat iedereen de sms moet verwijderen en absoluut niet op de link van BoefBank BV moet klikken. Phishing is een oprichtingsmethode die de afgelopen jaren steeds meer wordt toegepast. Ontvangers wordt door middel van een nepbericht gesommeerd om een bedrag over te maken. Om de situatie ernstiger te laten lijken gaat dit verzoek gepaard met een dreigement als het blokkeren van rekeningen, afsluiten van diensten of inbeslagname van goederen.

Phishing

In sommige gevallen zien deze frauduleuze berichtjes er levensecht uit en lijken ze afkomstig te zijn van banken, de Belastingdienst of zorgverzekeraars. Er zijn gevallen bekend waarbij de huisstijl en de site bijna exact zijn nagemaakt om geen argwaan te wekken. Hiervan lijkt bij deze specifieke afzender echter weinig sprake van te zijn. Toch kan phishing behoorlijk nare gevolgen hebben voor de slachtoffers. In sommige gevallen kan de schade oplopen tot duizenden euro's.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders in zee zijn gegaan met BoefBank BV. Ook wordt in het midden gelaten of de afzender een crimineel of een grappenmaker is.