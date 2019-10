Nieuw middel voor Alzheimer lijkt succesvol

Steeds meer mensen gaan voor een transformatiewoning: ,,Mensen willen een plek met emoties en geschiedenis.”

Wonen in een oude school of voormalig ziekenhuis: steeds vaker worden oude gebouwen en panden gerecycled en omgetoverd tot nieuwe woningen. In 2018 waren dat er 13.000, blijkt uit cijfers die het CBS woensdag naar buiten brengt.

Nieuwbouw, met bijna 67.000 woningen, is nog altijd de belangrijkste factor voor groei van het aantal woningen, maar steeds meer mensen gaan voor woningen met een verleden. ,,Die hebben helemaal geen zin in nieuwbouw. Ze zoeken een plek met emoties, een huis met geschiedenis.” Jan-Willem Andriessen begrijpt dit wel. Hij is directeur van Redres, dat gespecialiseerd is in de verkoop van erfgoed. Hij is net onderweg naar Giethoorn voor de verkoop van een oude molen waar de geschiedenis van afstraalt. ,,Wat is er nou mooier dan dat je het patina van decennia terug kunt zien in een huis.” Net zoals het craquelé van een schilderij, of ‘het karakteristieke van oude mensen’. ,,Jammer dat zoveel vrouwen tegenwoordig aan de botox gaan, mooie rimpels zijn niet lelijk.”