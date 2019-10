Nederland en Aruba topbestemmingen volgens Lonely Planet

Ben je nog op zoek naar een bestemming voor een tripje in het nieuwe jaar? Dan kan je volgens Lonely Planet net zo goed thuisblijven, of afvaren naar de Waddenzee.

Nederland staat namelijk op plek zeven in het lijstje van tien beste landen om te bezoeken in 2020. De reisgidsgigant heeft Aruba op de vierde plek gezet.

Goede vibes

Lonely Planet spreekt vol lof over de goede 'vibes', palmstranden en de duurzaamheidsinspanningen van Aruba. Nederland is volgens de gids klaar om feest te vieren in 2020. Niet alleen wordt 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog gevierd, ook Koningsdag in april en Bevrijdingsdag en het Eurovisiesongfestival in mei zijn de moeite waard. Wie allergisch is voor teveel drukte, krijgt van de gids de Waddenzee aangeraden.

De nummer 1 op de lijst van landen om te bezoeken is opvallend: het koninkrijk Bhutan in de Himalaya. De gids geeft punten voor het strikte toeristenbeleid en de rust in het land.

Het koninkrijk Bhutan staat op de eerste plek. / Unsplash

Salzburg

Bij de steden staat het Oostenrijkse Salzburg bovenaan, waar de Salzburger Festspiele volgens de reisgids hun honderdste verjaardag vieren in 2020. Als mooiste regio noemt Lonely Planet de Centraal-Aziatische Zijderoute.