Leerlingen bedreigd door schoolgenoten om Coming Out Day

Een groep leerlingen van het Trinitas Gymnasium in Almere is ernstig bedreigd vanwege hun inzet op school bij activiteiten rondom Coming Out Day. Dat meldt Omroep Flevoland.

De omroep heeft brieven die de school aan alle ouders stuurde over de bedreiging in handen. „Helaas is de feestelijke aankondiging voor een aantal jongeren, waaronder leerlingen van het Trinitas Gymnasium, reden geweest om berichten op social media te plaatsen met een homofobe en dreigende toon”, valt er te lezen.

Een groep leerlingen was al langere tijd bezig met het regelen van activiteiten rondom Coming Out Day. Toen er via social media bedreigingen werden geuit, besloot de school de politie in te schakelen, die startte een onderzoek op de school. Ondanks dat de politie ingelicht was, werden de uitingen op social media volgens de school „ernstiger van toon". Opnieuw werd de politie ingeschakeld.

Geen zorgen over de veiligheid

Donderdag stuurde de school weer een brief naar alle ouders, waarin te lezen valt dat politie en gemeente zich geen zorgen maken over de veiligheid op school en dat de activiteiten die de leerlingen hebben georganiseerd gewoon door kunnen gaan. „Na de gebeurtenissen gaan we als school aan de slag om het gevoel van veiligheid voor alle leerlingen te herstellen”, aldus Rector Merijn Sprenger tegen Omroep Flevoland.

Wethouder Jerzy Soetekouw, die samen de leerlingen van het Trinitas Gymnasium de regenboogvlag hijst, reageerde via Twitter op de bedreigingen. „Dit is helaas exact de reden waarom Coming Out Dag nog zo ontzettend belangrijk is! Dus natuurlijk sta ik morgen zij aan zij met de leerlingen om seksuele vrijheid en gendervrijheid te vieren!"

De school weet van zes leerlingen dat ze betrokken zijn geweest bij de bedreigingen. Zij hebben een ‘verplichte time-out’ gekregen en zijn voorlopig niet welkom. Verder doet het Trinitas Gymnasium een oproep aan de andere betrokken leerlingen om zich te melden. Zij krijgen een gesprek met de schoolleiding.

Staatsecretaris lanceert campagne

Staatssecretaris Blokhuis lanceert vrijdag tijdens Coming Out Day een campagne om het onderwerp seksuele geaardheid onder jongeren makkelijker bespreekbaar te maken. Bekende influencers vertellen hun verhaal en met de hashtag #kweenie wordt jongeren vertelt dat het niet erg is om te twijfelen over geaardheid.

Ook is de website iedereenisanders.nl vernieuwd. Zo kunnen ook ouders informatie vinden op de site en staan er verhalen van andere lhbti’ers op. Blokhuis kwam in het NOS Radio 1 Journaal aan het woord: „Het ongeluk druipt van de gezichten af, dat gun je niemand. Ik wil een ambassadeur zijn voor deze jongeren en ik wil ze een hart onder de riem steken.”