In België worden kinderen op school 'opgesloten in de kast'

Op Belgische kleuter-en lagere scholen worden nog steeds kinderen opgesloten als ze ‘lastig’ zijn. Dat meldt onderzoeker Elke Emmers van de Hogeschool Leuven-Limburg aan het programma De wereld vandaag op radio 1.

Aanleiding hiervoor was een opiniestuk over de gedwongen afzondering en isolatie van kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, voorzieningen van de integrale jeugdhulp en het bijzonder onderwijs.

Taboe

Emmers liet weten dat dit niet alleen in het bijzonder onderwijs, maar ook in het ‘gewone’ basisonderwijs nog steeds gebeurt. „Wij hebben van een aantal studenten het signaal gekregen dat er ook in het reguliere onderwijs vrijheidsberovende maatregelen worden toegepast. Zoals het vastbinden van kleuters aan hun stoel, het vastmaken van lagerschoolkinderen met een riem aan een stoel, en ook zagen we een aantal gevallen waarbij kinderen werden opgesloten in een ruimte zonder ramen of beveiliging, vaak is dat gewoon de bezemkast.”

Het feit dat er niet over wordt gepraat draagt volgens de onderzoeker bij aan het probleem. Zij vindt dat er sprake is van een grijze zone. Hoewel het logisch lijkt een kind niet vast te binden of op te sluiten op school, hier is geen wetgeving voor.

„Wij hebben deze signalen gekregen van enkele studenten die op stage waren en we horen ook wel leerkrachten die dag ‘in de marge’ vertellen. Er rust een heel sterk taboe op.”

Begrip

Emmers wil daarom het fenomeen vrijheidsberoving in het onderwijs uit de taboesfeer halen, maar er ook meer zicht op krijgen. „Hoe vaak komt dit voor? En hoe komt het dat leerkrachten tot dergelijke maatregelen overgaan als het spannend wordt in de klas?”

De onderzoeker vervolgt dat ze ook met leerkrachten in gesprek gaat. „Dat proces is nog in volle gang. Maar wat we nu al weten is dat leerkrachten voelen dat ze het niet meer aankunnen, als het spannend wordt in de klas of als er gedragsproblemen zijn, dat ze met de handen in het haar zitten en dan kiezen voor isolatie om het probleem op te lossen.”

Begrip voor de leerkrachten is er wel. „Ik kan heel goed geloven dat het soms spannend wordt en dat er dan omgevingsfactoren en misschien zelfs persoonsfactoren en organisatiefactoren op je beginnen te wegen, én als het dan een moeilijke dag is, dat je dan kiest voor een oplossing waarvoor je normaal eigenlijk niet zou kiezen.”