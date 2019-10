Greta Thunberg getipt voor Nobelprijs voor de Vrede

Als je van een gokje houden waagt, dan kan je wat de Nobelprijs voor de Vrede betreft het best je euro's inzetten op Greta Thunberg.

Volgens het bekende Britse gokkantoor Ladbrokes is zij de topfavoriete om de prijs komende week wordt uitgereikt te winnen. Overigens wordt die mening niet door alle experts gedeeld. Zij stellen dat klimaat te weinig met vrede te maken heeft.

Sterke link

Dan Smith, directeur van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), denk daar echter anders over. „Klimaatverandering is een probleem dat sterk gelinkt is aan veiligheid en vrede.”

Het is moeilijk om in te schatten wat haar kansen precies zijn. Want de lijst met kanshebbers is niet vrijgegeven door de instantie. Het is dus niet eens bekend of Thunberg genomineerd is en wie haar oponnenten zijn. Dat is een wilde gok.

Donald Trump

Het Peace Research Institute in Oslo (PRIO) noemt naast Thunberg ook Donald Trump als kanshebber voor de prijs. De voorbije weken op de VN-top werd duidelijk dat de twee in veel van hun opvattingen lijnrecht tegenover elkaar staan.