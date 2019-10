De bekendste keelsnoepjes vind je vanaf volgend jaar in papier

Wie kent ze niet? De bekende Anta Flu-keelsnoepjes in het oranje (of blauwe, of zwarte, of gele, of groene) wikkeltje. Vanaf volgend jaar zijn ze niet meer in plastic, maar in papier verpakt.

Als je keelpijn hebt en kiest voor de keelsnoepjes, verslijt je zomaar tientallen snoepjes op een dag. En waar blijven de verpakkingen? Overal. Dat is onder meer te zien op straat.

Minder belasting voor milieu

Daarom werd het Rotterdamse bedrijf Pervasco vaak benaderd door bestrijders van plastic om af te zien van de plastic wikkels. Toch vertelt het bedrijf aan AD dat het al langer bezig was om „het product met zo min mogelijk belasting voor het milieu kunnen maken."

Er werd volop getest en uiteindelijk kwam Pervasco uit op papier met koolzaadwas. De impact op de plastic soep in de huidige situatie is volgens eigenaar Overing miniem. „In volume is het niets wat op straat ligt, de wikkels zijn dun en plat. Ze zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld plastic flesjes, die veel meer gewicht hebben. Maar de wikkels vergaan niet en vallen gauw uit een broekzak.”

Volgen andere fabrikanten?

Dat moet met de papieren wikkels verleden tijd zijn: die kunnen gerecycled worden. Dirk Groot, die zich inzet om plastic verpakkingen uit het straatbeeld te krijgen, is enthousiast over de nieuwe verpakkingen. „Pervasco is nu een voorloper op dit gebied. Ik hoop dat andere fabrikanten dit voorbeeld volgen", zo vertelt hij aan de krant.