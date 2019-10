Bloedprikken als nieuwe babbeltruc: ‘Gevaar voor gezondheid’

Zowel in Delft, Eindhoven als Utrecht hebben de bloedprikbendes toegeslagen. De politie sluit niet uit dat ze ook elders in het land opduiken.

De politie vermoedt dat het gaat om een georganiseerd netwerk, dat in wisselende samenstellingen het land doorgaat opzoek naar slachtoffers. „Overal zien we in grote lijnen dezelfde handelswijze”, vertelt woordvoerder Suzanne van der Graaf. „Ze doen zich voor als verpleegkundigen, die bloed af komen nemen via een vingerprik.” Terwijl dit gebeurt, maken de nepverzorgers op handige wijze geld en pinpassen buit.

Lichamelijke integriteit

De opzet die de dieven gebruiken, is in feite niets anders een nieuwe variant op de welbekende babbeltruc, waarbij ze zich voordoen als agenten of gemeentewerkers en via een smoes binnen proberen te dringen. „Oplichters verzinnen altijd wel innovatieve manieren om binnen te komen en mensen om de tuin te leiden”, vervolgt Van der Graaf. Toch gaan de daders in dit geval een nieuwe grens over, zo vindt de politie, die spreekt over het aantasten van de lichamelijke integriteit.

Dat vindt ook Bernadet Naber, woordvoerder van ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. „Wat ik mij afvraag is hoever oplichters durven te gaan. Ik heb wel vaker over babbeltrucs gehoord, maar dat ging dan om iemand die bijvoorbeeld de meterstand wilde opnemen en zo naar binnenkwam. Maar dat ze zich voordoen als zorgverlener om bloed af te nemen bij mensen... Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als iemand dit doet, die daar helemaal niet voor gekwalificeerd is. Dit brengt mogelijk mensen hun gezondheid in gevaar.”

Bij de politie willen ze op dit moment nog niets kwijt over hoe er geprikt is. „Er bestaat het risico dat er besmette naalden zijn gebruikt en dat het prikken niet op professionele wijze gebeurt. Het kan dus echt een risico voor de gezondheid zijn. Wij onderzoeken nu nog hoe dat prikken heeft plaatsgevonden.” Tot nu toe zijn er vier incidenten bekend van deze bloedprikbende, al valt het niet uit te sluiten dat er meerdere gevallen zijn. „Vaak schamen mensen zich als ze in een babbeltruc zijn getrapt”, vertelt Naber. „Die schaamte is vaak de reden dat ze geen aangifte durven te doen.”

Altijd in uniform

Ook voor thuiszorgmedewerkers, die veel bij ouderen over de vloer komen, is het geen fijn nieuws om te horen. Bij het thuiszorgbedrijf Florence, dat in onder andere Delft actief is, prenten ze hun klanten zoveel mogelijk in dat ze nooit onaangekondigd voor de deur staan. „We benadrukken dat onze medewerkers altijd een uniform dragen. Al zegt dat niet alles, want bij die trucs komen ze regelmatig aan een uniform. Verder hebben we op het intranet een bericht verspreid om onze medewerkers hiervan op de hoogte te brengen en hen opgeroepen extra alert te zijn op verdachte dingen.”

ANBO is altijd al bezig om haar leden goed te beschermen tegen onder meer babbeltrucs. „Dit doen we zowel op grote schaal tijdens trainingen als individueel", zegt Naber. „Zo kunnen er sinds september namens ons op afspraak medewerkers thuis langsgaan bij ouderen voor een veiligheidscheck op maat. Hierbij hoort ook een bespreking over babbeltrucs.” Zo wordt ouderen opgeroepen degene aan de deur zich altijd te laten identificeren. „En als je geen afspraak hebt, laat diegene dan buiten wachten, terwijl je het verifieert met de instantie. Vaak gaat diegene dan al uit zichzelf weg. Ook raden we ouderen aan een kierstandhouder te nemen. Zo hoef je de deur niet in een keer helemaal open te zetten en kan die persoon niet in een keer binnenlopen. Daardoor geef je jezelf tijd om na te denken.”