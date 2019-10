150 klimaatactivisten gearresteerd na blokkeren Blauwbrug Amsterdam

In Japan hebben honderdduizenden mensen het dringende advies gekregen te vertrekken vanwege de tyfoon Hagibis. Dat is de zwaarste tyfoon die Japan treft in 60 jaar. Het openbare leven ligt grotendeels stil; trein- en vliegverkeer is veelal geschrapt en winkels, fabrieken en metro's zijn uit voorzorg gesloten.

Tienduizenden huishoudens zitten al zonder stroom. Zeker een persoon is omgekomen. Schappen in de supermarkten zijn leeg omdat mensen massaal aan het hamsteren waren geslagen in afwachting van de tyfoon.

De superstorm, met windsnelheden tot ruim 200 kilometer per uur, dreigt Tokio en andere gebieden in Oost-Japan te treffen met de ergste regenval in ongeveer 60 jaar. Op sommige plaatsen wordt wel een meter regen verwacht.