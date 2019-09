Zesvoudig moordenaar Koetsiertje krijgt geen gratie

In 1983 doodde zes mensen in het Delftse café 't Koetsiertje, waarna hij tot levenslang werd veroordeeld. Twee jaar geleden, in 2017, diende hij een gratieverzoek in. Dat is een aanvraag voor een vermindering, kwijtschelding of verandering van de straf. Het verzoek is donderdag afgewezen.

In de avond van 5 april 1983 schoot Yilmaz in het Delftse café 't Koetsiertje met een semi-automatisch pistool om zich heen. Wat daar precies de aanleiding voor was, is niet duidelijk, maar getuigen zeggen dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging.

„Je bent dan wel genaturaliseerd, maar een Hollander word je nooit", zei Ton Smeets volgens getuigen tegen Yilmaz. Die nam daarop het pistool uit zijn binnenzak en schoot Smeets in zijn gezicht. Daarna vallen nog vijf doden: Wim van Baarle, Jan van Drongelen, Wim Janssen en Tonnie en Carmen Sneekes. Vier anderen raken gewond.

Onder toezicht

Yilmaz woont sinds 2014 al onder toezicht buiten de gevangenis, in 2001 werd namelijk vastgesteld dat hij ongeschikt was voor normale gevangenschap. Dus werd hij overgeplaatst naar een tbs-kliniek, waar hij tot 2014 zat. Sindsdien mag hij met onbegeleid verlof. Hij heeft een gezin gesticht een woont zelfs buiten de kliniek. Die vrijheden zijn geen reden om het gratieverzoek te weigeren, oordeelde de rechter in april al.

Toen Yilmaz zijn gratieverzoek indiende in 2017, adviseerden zowel het gerechtshof in Den Haag als de reclassering het toe te wijzen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) legde dat advies echter naast zich neer en adviseerde de koning om het verzoek af te wijzen. Yilmaz spande daarna een kort geding aan en kreeg gelijk van de voorzieningenrechter. Die stelde dat de Staat zich had moeten laten leiden door het advies het van hof. Ook die uitspraak legt Dekker naast zich neer: Yilmaz wordt dus geen gratie verleend.

Gratieverzoek

Een gratieverzoek kan door zowel veroordeelden, als hun advocaat, reclasseringsambtenaar of familieleden ingediend worden. Er zijn twee redenen waarom gratie verleend kan worden. Bijvoorbeeld als er achteraf iets aan het licht komt waardoor de rechter mogelijk een lichtere straf had opgelegd.

Ook als het waarschijnlijk is dat met de voortzetting van de straf geen doel meer wordt gediend dat de rechter met de veroordeling voor ogen had, kan gratie worden verleend. Bij veroordeelden wiens gezondheid sterk verslechterd is, of iemand die chronisch ziek is en niet meer in een gevangenis kan verblijven, is dat het geval.