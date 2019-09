YouTuber Ties: 'Dit waren de meest hectische dagen ooit'

„Het komt goed", laat de 20-jarige Ties Granzier zaterdag via zijn YouTube-kanaal vanuit een hotelkamer in Las Vegas weten. Ties Granzier reageert op zijn arrestatie afgelopen dinsdag, toen hij samen met YouTuber Govert Sweep werd opgepakt op verboden terrein. De twee wilden daar een filmpje maken over Area 51, waarover al jaren geruchten gaan dat er vliegende schotels en buitenaardse wezens worden bewaard.

Het Nederlandse tweetal bracht twee nachten in een cel door en werd donderdag op borgtocht vrijgelaten. Daarvoor betaalden ze 500 dollar. Sindsdien wachten ze hun proces af in een hotel in Las Vegas.

Hectische dagen

„Dit waren de meest hectische dagen die ik ooit van mijn leven heb meegemaakt, zegt Ties in zijn vlog. Het heeft een impact gehad op ons en thuis nog veel erger", laat Ties uit Linne (bij Roermond) in zijn zaterdag gepubliceerde filmpje 'De bak in' weten. De rechtszaak is maandag. „We gaan er zo goed mogelijk voorbereid naar toe, we hebben een advocaat", zegt hij.

De twee zijn tot de rechtszaak op vrije voeten. Wat er precies gebeurd is, blijft nog in het midden. „Zodra we thuis zijn in Nederland laten we alles van a tot z weten via onze YouTubekanalen".