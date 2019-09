Woningcoöperaties maken vuist tegen verhuurdersheffing via Twitter

Ongeveer 200 woningcoöperaties deelden donderdag een aanslag van de Belastingdienst onder de hashtag #wooncrisis op sociale media.

De aanbieders van sociale huurwoningen willen hiermee een statement maken tegen de gewraakte verhuurdersheffing. De openstaande bedragen lopen voor sommigen van hen op tot in de tientallen miljoenen. Geld dat zij naar eigen zeggen ook konden besteden aan de huisvesting voor minima.

#wooncrisis

Met de actie wordt een uniek kijkje in de keuken geboden in de administratie van de deelnemers. Door de aanslag op Twitter te publiceren kan iedereen zien hoe hoog het bedrag is dat zij moeten betalen. Zo moet de Amsterdamse verhuurder Ymere 77 miljoen euro afdragen aan de fiscus en is dit voor het Alkmaarse Kennemer Wonen en Zwolse DeltaWonen een bedrag van rond de 10 miljoen. In totaal moeten de Nederlandse woningstichtingen een bedrag van 1,7 miljard euro ophoesten. Honderden corporaties steunen deze actie die donderdag op gecoördineerde wijze wereldkundig gemaakt werd.

De verhuurders richten hun klacht aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën. Volgens de wet moeten verhuurders die meer dan vijftig huurwoningen bezitten onder de huurtoeslaggrens jaarlijks een extra belasting van 0,561% over de WOZ-waarde van de huizen naar de Belastingdienst overmaken. Dit klinkt als een laag percentage, maar kan behoorlijk oplopen.

Deze verhuurdersheffing werd in 2013 door toenmalig minister Stef Blok ingevoerd met als doel om scheefwonen te ontmoedigen en het begrotingstekort te laten slinken. Onder corporaties is de maatregel altijd zeer impopulair geweest, zij menen dat hun woningvoorraad niet is bedoeld om de staatsschuld af te lossen. Zij zouden liever zien dat dit geld kon worden besteed aan het verduurzamen van bestaande woningen en het realiseren van nieuwbouwprojecten.

Onnodig spekken staatskas

De extra belasting op huurwoningen, die bovendien de komende jaren extra verhoogd wordt, is duidelijk tegen het zere been van de coöperaties. Vanwege krapte op de woningmarkt is de druk op deze verhuurders groter is dan ooit. Woningzoekenden moeten in sommige gemeenten meer dan vijftien jaar op een wachtlijst staan voor zij een sociale huurwoning krijgen aangeboden. De problemen zijn het grootst in de Randstad, maar ook in provinciesteden lopen de wachttijden in rap tempo op. Uitschieter is de gemeente Wormer waar de wachttijd maar liefst 29 jaar is.

Volgens de corporaties is er sprake van een zinloze belasting die de staatskas in tijden van begrotingsoverschotten onnodig spekt. Zij zien de verhuurdersheffing het liefste helemaal verdwijnen zodat er meer geld vrijkomt om de woningnood aan te pakken.

Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 80.000 sociale huurwoningen te weinig zijn. Dit is vergelijkbaar met het totale aantal huishoudens in een stad ter grootte van Arnhem of Enschede. Volgens deskundigen moeten er in rap tempo veel nieuwe huizen gebouwd worden, maar deze snelheid wordt bij lange na niet gehaald. Hierdoor zal het tekort aan betaalbare woonruimte vermoedelijk de komende jaren nog extra oplopen.