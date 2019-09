Vijf vragen over de VN-klimaattop in New York

De VN-klimaattop vindt deze week in New York plaats. Wereldleiders praten daar over maatregelen die de opwarming van de aarde tegen moeten gaan. Vijf vragen over de top.

1. Wat wordt er besproken tijdens de top?

Zondag werd, vooruitlopend op de klimaattop, een rapport gepubliceerd door de VN en zusterorganisaties. Hierin was te lezen dat de wereld veel te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan en dat de afgelopen vijf jaar de boeken ingaan als de heetste ooit. Wetenschappers schrijven in het rapport dat er een „urgente noodzaak voor concrete acties” is, om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Tijdens deze top wordt er vooral gesproken over het voorkomen van alle problemen die te maken hebben met klimaatverandering. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe je je aanpast aan die veranderingen. „Klimaatverandering heeft een grote impact, zelfs als je de klimaatdoelen haalt. India zal bijvoorbeeld moeten leven met temperaturen van meer dan vijftig graden. Andere landen krijgen te maken met extreme droogte of neerslag. Ook daar zal iets voor verzonnen moeten worden”, vertelt Michiel van den Broeke, hoogleraar Meteorologie aan de Universiteit Utrecht.

2. Wat is het doel?

Het Parijse klimaatakkoord moet nageleefd worden en met deze top staat klimaatverandering weer even helemaal bovenaan de politieke agenda. „Er wordt vooral aandacht besteed aan landen die veel ambitie hebben. Andere landen, die minder of geen ambitie hebben getoond, krijgen geen spreektijd”, zegt de ijskaponderzoeker. Volgens hem kunnen landen tijdens de top van elkaar leren. Verschillende landen krijgen een podium om te kunnen vertellen hoe ze de klimaatdoelen willen halen. „Politiek gezien willen ze de regeringen weer op één lijn krijgen. De urgentie van het probleem wordt benadrukt en dat is een zeer goed initiatief.”

3. Zal Nederland de huidige klimaatdoelen halen?

In 2020 moet de uitstoot in Nederland met 25 procent afgenomen zijn, ten opzichte van 1990. In 2030 moet dat met 49 procent afgenomen zijn en in 2050 met 95 procent. Maar of we dat gaan halen? „Het wordt lastig”, denkt Van den Broeke. „De voorspellingen voor 2020 zijn dat de uitstoot met 21 of 22 procent afgenomen zal zijn. Er moet daarna enorm hard gewerkt worden om de uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. En of we het doel van 2050 halen is al helemaal twijfelachtig. Maar het kan ook sneller gaan dan je denkt, als de verandering eenmaal in werking is gezet.”

4. Welke stappen moeten worden gezet om die te halen?

Om de klimaatdoelen te behalen, moeten we volgens Van den Broeke in zetten op diverse technieken op het gebied van energiebesparing. Kolencentrales moeten bijvoorbeeld uitgefaseerd worden, iets dat niet van de ene op de andere dag zal gebeuren. „Zulke energiebronnen moeten we vervangen door duurzame stroom, en dus behoorlijk wat meer windmolens en zonnepanelen erbij. We moeten af van fossiele energie.”

5. Wat zullen wij daarvan merken?

Het zal duurder worden om je huis te verwarmen met fossiele energie, en dus zullen veel mensen (moeten) overstappen naar duurzame energie. Vaak betekent dat een transformatie van je huis. „Je huis energieneutraal maken kan duur zijn, maar het scheelt ook veel op je energierekening. Die bedragen moet je tegen elkaar wegstrepen.”

Van den Broeke is zelf in ieder geval hoopvol: „Als we over tien of twintig jaar terugkijken, zullen we zien dat ons land een grote transformatie heeft doorgemaakt.”

Klimaatmarsen & nationale klimaatstaking

Nog voordat de VN-klimaattop begon, hadden jongeren al flink de toon gezet rondom klimaatveranderingen. Dit weekend ging zij massaal de straat op om aandacht te vragen voor het probleem. In Nederland waren er in onder meer Nijmegen, Amsterdam en Maastricht klimaatmarsen, maar ook in Sydney, New York en Berlijn werd actiegevoerd.

Aanstaande vrijdag staat nog een nationale actiedag op de planning. De klimaatstaking vindt dan namelijk plaats, in Den Haag. Vijf scholieren begonnen afgelopen vrijdag al aan een wandeltocht van 120 kilometer, van Wageningen naar de staking in Den Haag. Over de hele wereld leggen mensen vrijdag hun werk neer – of ze gaan niet naar school – om aandacht te vagen voor klimaatverandering.