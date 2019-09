Vijf tieners lopen 120 km voor klimaat: ‘Wil mensen wakker schudden'

Jesse, Lola, Linda, Dana en Ianthe lopen komende week van Wageningen naar Den Haag om aandacht te vragen voor het klimaat.

Het begon allemaal met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16), die twee jaar geleden een jaar lang de schoolboeken verruilde voor een spandoek waarmee ze voor het Zweedse parlement aandacht vroeg voor de klimaatverandering. Inmiddels is Greta een klimaaticoon geworden die menigeen inspireert.

Zo ook Jesse (14), Lola (15), Ianthe (16), Dana (17) en Linda (18) die een klimaatmars lopen van 120 kilometer. Ze starten vandaag om 12.00 uur in Wageningen en hopen volgende week vrijdagmiddag aan te komen in Den Haag, om daar de nationale klimaatstaking in te luiden.

Dat de tieners nu een mars lopen is geen opzichzelfstaand initiatief; over de hele wereld leggen mensen vandaag of volgende week vrijdag hun werk neer om mee te doen aan een klimaatstaking.

Geen tijd meer

De vijf jongeren kennen elkaar van Fridays for Future, een klimaatactiegroep opgericht door Greta en ook actief in Nederland. Regelmatig komen tientallen jongeren door het land bij elkaar. Maar omdat de jongeren nog meer impact wilden maken, besloten vijf van hen een mars te lopen.

De route die de scholieren lopen.

De komende dagen willen ze in gesprek gaan met scholen, kerken, boeren en wethouders over waarom het belangrijk is dat de klimaatcrisis snel wordt aangepakt. „In juni werd het klimaatakkoord gepresenteerd met de woorden: ‘We nemen de tijd’”, zegt Jesse (14) uit Amsterdam. „Maar er is geen tijd meer om rustig aan te doen. De klimaatcrisis is nu.”

Jesse is al van jongs af aan begaan met het onderwerp klimaat. „Ik heb maatschappelijk bewustzijn meegekregen van mijn ouders”, legt ze uit. Ze voert actie omdat ze bang is voor klimaatrampen in ontwikkelingslanden. Wat oplossingen zijn, weet ze niet. „Ik ben nog maar veertien, dus ik kan die oplossingen niet aanleveren”, zegt ze. „Maar ik vraag me wel af waarom vervuilers aan de klimaattafel zitten. Shell is een deel van het probleem, daar hoeft niet mee worden onderhandeld.”

Ook Lola (15) denkt er zo over. De Utrechtse gaat een week staken omdat ze bang is voor haar toekomst. „Ik word er boos van dat de regering en grote bedrijven te weinig doen om het klimaatprobleem op te lossen. Daarom had ik het gevoel dat ik zelf iets moest gaan doen.”

Speech

De Utrechtse is vegetariër, scheidt zoveel mogelijk afval en pakt zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de fiets. Maar dat is niet genoeg, vindt ze, en daarom staakt ze de komende week. „Ik wil mensen wakker schudden en zorgen dat ze niet hun ogen dicht doen voor onze problemen.”

School is akkoord dat ze een week afwezig is, maar dat kostte haar wel wat moeite. „Ik heb in de zomervakantie een groot verslag moeten schrijven met mijn leerdoelen en plannen voor dit jaar. Maar dat is gelukt en nu staan ze achter me.” Maandag gaan de vijf naar haar middelbare school om een speech te geven. „Niet iedereen is ermee bezig, dus ik hoop dat ik zo meer bewustzijn kan creëren.”