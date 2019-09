Veel mensen klaar voor 'bestorming' Area 51

Vrijdag staat de 'bestorming' van Area 51 gepland, een complex van de Amerikaanse luchtmacht waar stiekem buitenaardse ruimteschepen en hun bemanning verstopt zouden zijn. Zoals het er nu uitziet komen daar flink wat mensen op af.

Het Facebook-initiatief 'Storm Area 51' om vrijdag het gebied te bestormen, heeft een stortvloed aan reacties opgeleverd. Ruim 2 miljoen mensen hebben op Facebook aangegeven mee te doen. Nog eens 1,5 miljoen mensen zeiden geïnteresseerd te zijn. En er wordt doorgezet: er zijn beelden van mensen die zijn afgereisd naar Nevada, sommigen zetten zelfs tentjes op.

FBI

Onder het motto 'zo'n grote groep kunnen ze niet stoppen' maakte Matty Roberts het evenement in juli aan op Facebook in de hoop met veel mensen het complex binnen te dringen. Het is doel is „to see them aliens".

Hij kreeg al een bezoekje van de FBI, en de Amerikaanse autoriteiten zijn inmiddels ernstig bezorgd. Het evenement wordt in de hele VS ingeleid met feesten en voorstellingen. Het afgeschermde gebied ligt zo'n 130 kilometer ten noordwesten van Las Vegas, midden in de woestijn.

Testlocatie

Area 51, dat officieel de Nevada Test and Training Range heet, wordt gebruikt als testlocatie voor de Amerikaanse luchtmacht. Het is haast onmogelijk om het gebied en het luchtruim erboven binnen te gaan zonder toestemming. Al decennia lang doen de meest bizarre verhalen de ronde over Area 51. Zo zou er in 1947 een vliegende schotel zijn neergestort, bekend als het Roswellincident.

Initiatiefnemer Matty Roberts zei al eerder een bestorming te ontmoedigen. „Ik wil alleen maar een feestje van weirdo's bij elkaar in de woestijn", zei hij toen.

Vloggers

De nederlandse vloggers Govert Sweep en Ties Granzier leken de datum niet goed opgeschreven te hebben. Zij verschenen namelijk op 10 september al bij Area 51. Ze werden dan ook opgepakt, omdat ze waarschuwingsborden negeerden. De vloggers zaten een tijdje vast, in afwachting van de uitspraak van de rechter, maar kwamen uiteindelijk weg met een boete. In totaal moeten de jongens 4500 dollar betalen.