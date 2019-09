Slimme gevel het meest innovatief

Jonge ondernemers uit Delft door Kamer van Koophandel geëerd voor glazen gevel met geïntegreerde zonnecellen.

Nog maar vijf jaar geleden studeerden Ferdinand Grapperhaus (nee, niet die….) en Willem Kesteloo af. In Delft startten zij hun bedrijf PHYSEE en werkten aan hun idee Smartskin. Deze glazen gevel heeft geïntegreerde zonnecellen en sensoren en daarmee ‘slim glas’. Omgevingsdata als temperatuur, licht en luchtkwaliteit worden ermee gemeten en zo kunnen gebouwen energiezuiniger (25 procent) worden gekoeld, verwarmd en verlicht.

KVK Innovatie Top 100

De slimme gevel is een schot in de roos en kreeg de afgelopen zomer al een plekje in de veertiende KVK Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel, een lijst met ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Woensdagmiddag kwamen de honderd naar de Amsterdome in de hoofdstad om te horen op wélke plek zij precies waren beland. De Amsterdome is overigens ook al zo innovatief: circulair gebouwd, dus elk onderdeeltje is ooit al gebruikt.

Tovertafel en water managen

PHYSEE werd de nummer 1 en ontving een ovatie. Grapperhaus en Kesteloo eindigden net voor de Tovertafel van Active Cues uit Utrecht, een kastje dat onder meer dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking op een leuke en speelse manier activeert. Derde is de HydroNET Water Control Room van HydroLogic Systems uit Amersfoort. Dit bedrijf kan met een slim systeem water managen, waardoor alleen al 450.000 kleine boeren in Zuid-Afrika hun landbouwproductie met ruim 10 procent kunnen verhogen.

Het hele team PHYSEE.

Jörgen Raymann zorgde als gastheer voor de vrolijke noot. „Wat ik met innoveren heb? Ik heb mezelf herontdekt, al trapt mijn vrouw daar niet in.” Raymann vindt de honderd ondernemingen in de Top 100 ‘allemaal winnaars’. Vrolijke noot of niet, de KVK Innovatie Top 100 is natuurlijk een serieuze aangelegenheid. Liefst 413 mkb-ondernemers schreven zich dit jaar in. „Je ziet vooral de grote beursgenoteerde bedrijven in de media verschijnen”, zegt Klaas Damstra van de Kamer van Koophandel, projectmanager van de Top 100. „Maar er gebeurt veel binnen het mkb. Innoveren door dat mkb verdient absoluut een podium.”

Steeds zenuwachtiger

PHYSEE had dat podium woensdag te pakken. „We kwamen als een bedrijfsuitje naar Amsterdam om te vieren dat we bij de honderd ‘meest innovatieven’ hoorden”, zegt Kesteloo. „We werden echter steeds zenuwachtiger. Maar wow, dit is voor ons een enorme opsteker. Wat het ons straks oplevert kan ik naast de eer en een glaasje champagne nog niet overzien, maar verwacht hadden we het absoluut niet.” Als Kesteloo moet bedenken waarom de jury voor de slimme gevel ging: „Mensen gaan pas overstag, bijvoorbeeld tot elektrisch rijden, als zij er zelf zo weinig mogelijk voor hoeven inleveren. Die auto mag niet duurder en lelijker zijn dat een normale auto. Onze gevel voldoet daaraan, dat heeft de jury gezien denk ik.”

1 tot en met 100

De honderd uitverkoren werden door expertpanels beoordeeld op originaliteit (is het écht nieuw?), impact (onder meer duurzaamheid), verkrijgbaarheid en omzet/groei (zaten we erop te wachten?). Zeven ondernemers bepaalden de afgelopen tijd samen met KVK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk de nummers 1 tot en met 100.

„Doe waar je zelf enthousiast van wordt en ga er dan helemaal voor”, zei een van de voormalige winnaars gistermiddag. „Verzamel een aantal goeie gekkies om je heen”, zei een ander. En juryvoorzitter Ruud Koornstra: „Wij hebben jullie nodig, de wéreld heeft jullie nodig.” Met deze en andere tips gingen alle ondernemers die geen winnaar werden gedreven op weg naar KVK Innovatie Top 100 editie vijftien in 2020.

Publieksprijs voor boekenvondst

De KVK Innovatie Top 100 kent naast de juryprijs ook een publieksprijs. Online kon worden gestemd, dus een beetje mensen mobiliseren hoort hier natuurlijk bij. BUKU uit Groningen wordt dit jaar het meest door het publiek gewaardeerd en volgt weMaron op, dat in 2018 won met de slimme chatbot Bot de Bot. BUKU bedacht een systeem waarmee je altijd en overal zonder beperking je digitale studieboeken kunt gebruiken, voor een vast bedrag per maand op al je apparaten. BUKU wordt nu gebruikt door studenten in het hoger onderwijs in Nederland en Suriname. De dolblije medewerkers gaven woensdag met de prijs in de hand aan binnen drie jaar het hele continent Afrika te willen veroveren.