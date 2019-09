Sandy Hook-actiegroep maakt heftige video over school shootings

In december 2012 werden 26 mensen, onder wie 20 kinderen, doodgeschoten op een basisschool in de Verenigde Staten. De actiegroep Sandy Hook Promise heeft nu een 'back to school' video gemaakt, die voor veel ophef zorgt. Het is namelijk een campagnevideo, die de impact van school shootings laat zien.

Met de video wil de actiegroep het bewustzijn rondom schietpartijen op scholen vergroten. Om schietpartijen en geweld op scholen te voorkomen, leidt de groep mensen op die anderen leren te herkennen die een risico vormen voor zichzelf en hun omgeving. De boodschap van de video luidt dan ook: „Schietpartijen op scholen zijn te voorkomen als je de signalen herkent." De video is op Twitter en andere social media al ruim 15 miljoen keer bekeken.

Back to school-spullen

De video begint onschuldig, je hoort een opwekkend muziekje en ziet leerlingen rondlopen in een school. Een jongen laat trots zijn nieuwe rugtas zien: „Mijn moeder heeft me dit jaar de perfecte rugtas gegeven." Daarna laat een meisje in een klaslokaal haar nieuwe mappen zien, die ze zo handig vindt om haar spullen op orde te houden.

Maar dan neemt de video een ijzingwekkende wending. In de schoolbibliotheek zet een jongen zijn nieuwe koptelefoon op, die hem zo goed helpt bij het leren, terwijl zijn schoolgenootjes ineens in paniek wegrennen. Daarna rent een jongen door de gang, terwijl hij zijn nieuwe sneakers prijst. Op de achtergrond zijn schoten te horen.

Schotwond

De video wordt steeds heftiger. Er is bijvoorbeeld goed te zien wat kinderen doen wanneer een schutter hun school binnendringt. Zo barricadeert een meisje de deur van de gymzaal, ze knoopt hem dicht met haar nieuwe trui. Een jongen probeert te ontsnappen door met zijn skateboard een raam in te slaan.

Er is zelfs een gewonde leerling te zien. Op de grond zit een meisje met een bebloed been, ze is in haar been geraakt. Haar schoolgenootje verbindt de wond met haar hoge sokken: „Deze nieuwe sokken kunnen echt je leven redden."

Contact met moeder

Het laatste meisje dat te zien is, zit opgesloten op een toilet. Ze heeft haar benen opgetrokken, zodat de schutter haar niet gemakkelijk kan zien. Huilend vertelt ze dat ze eindelijk een telefoon heeft gekregen om contact te houden met haar moeder, ze stuurt haar een sms'je met „ik hou van je, mama".

Dan hoor je de deur opengaan, waarna voetstappen het meisje naderen. Ze knijpt haar ogen dicht en het beeld wordt zwart.

Gemengde reacties

De reacties op de video lopen uiteen, al lijkt iedereen het over een ding eens te zijn: het is schokkend. Een iemand vindt dat juist de mensen die boos zijn vanwege de video, het probleem zijn. „Als deze video je bozer maakt dan de schietpartij zelf, ben jij deel van het probleem." Een ander merkt op dat dit „de nieuwe standaard" op scholen lijkt te zijn. Veel mensen roepen politici op maatregelen te nemen.