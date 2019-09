Ruim 1 op de 10 Nederlanders wil broer of zus inruilen

Het is Nationale Broer en Zus-dag en daarom dé vraag: hoe is jouw band met je broer(s) en/of zus(sen)? Uit onderzoek blijkt dat één op de tien Nederlanders zijn broer of zus het liefst zou willen ruilen.

De band tussen broers en zussen kent een curve, blijkt uit onderzoek van PostNL. Over het algemeen is de broer-zusrelatie onder Nederlanders tot 30 jaar het sterkst, daarna wordt de relatie slechter. Tot het moment dat we richting ons pensioen gaan: vanaf 65 jaar wordt de band weer hechter.

Als de gemoederen hoog oplopen, dan is de meest voorkomende redenen hiervoor het niet nakomen van afspraken, gevolgd door het gedrag van de levenspartner van de broer of zus. Nederlanders zien hun broer(s) of zus(sen) gemiddeld één keer per maand, 28 procent ziet elkaar alleen op verjaardagen of andere belangrijke gebeurtenissen.

Met niemand anders

Broer en zus Abe (18) en Bente Brouwer (23) zaten de afgelopen vier maanden continu op elkaars lip. Ze maakten een wereldreis en bezochten samen zo’n zestien landen. Bente kreeg vooraf opmerkingen waarom ze op reis zou gaan met haar broer, en niet met vrienden. Maar dat was simpel: „We zijn allebei reislustige types en hebben ondanks het leeftijdsverschil een hele goede band.”

De twee zijn in ongeveer vier maanden onder meer naar Nieuw-Zeeland, Hawaï, Japan, Taiwan, Dubai en Turkije geweest. Abe: „Het was fantastisch om deze reis samen met mijn zus te mogen maken. Zij was al vaker in Azië geweest, dus ik had een soort reisgids bij me.” Voor Bente voelde reizen met haar broer „heel veilig”. „Ik had de reis met niemand anders willen maken.”

Broer en zus Abe en Bente maakten samen een wereldreis. / Eigen foto.

Ruzie

Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft (46 procent) van de Nederlanders weleens met zijn broer(s) en/of zus(sen) in de clinch ligt, waarvan 12 procent door ruzies helemaal geen contact meer heeft. Ruzies worden doorgaans bijgelegd door het uit te praten. Ook populair: de aanleiding van de ruzie doodzwijgen. 18 procent van de ondervraagden legt op deze manier een ruzie met broer of zus bij.

Als Abe en Bente op reis een botsing hadden, probeerden ze het zo snel mogelijk uit te praten. „Het is belangrijk dat je laat weten hoe je over iets denkt”, zegt Abe. „Communicatie is key”, vult Bente aan. „Vertel wat je van elkaar verwacht, dat hebben wij ook steeds gedaan.”

Top 5 redenen ruzies tussen broers en zussen

1. Afspraken niet nakomen

2. Gedrag van de levenspartner

3. Zorg voor ouders

4. Liegen en bedriegen

5. Meer/minder aandacht van ouders