'Opvoeding hond net zo zwaar als opvoeding baby'

Een puppy opvoeden een makkie? Dacht het niet. Uit onderzoek van AniCura Nationaal Huisdierpanel blijkt dat maar liefst 60 procent van de baasjes de opvoeding van een puppy net zo zwaar vindt als de opvoeding van een baby. Maar dit was blijkbaar geen deal-breaker: slechts 8 procent vond de opvoeding van hun puppy tegenvallen.

In het onderzoek zijn 1261 vrouwen en 283 mannen van boven de 18 jaar ondervraagd. Ze werden hier onder andere gevraagd naar de aanschaf van hun huisdier en de opvoeding van hun puppy of kitten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de eigenaren van een pup zich soms zorgen maakt over de opvoeding, 38 procent over de gezondheid en 37 procent over de omgang met andere honden. Gelukkig vindt bijna iedereen dan wel weer dat deze puppy hun leven verrijkt.

Aanschaf van een puppy

Een huisdier aanschaffen is natuurlijk het meest aantrekkelijk als het nog zo’n schattige kleine puppy of kitten is. Dat blijkt dan ook uit de cijfers: 82 procent van de hondeneigenaren en 78 procent van de katteneigenaren in Nederland heeft het diertje gekocht toen het pasgeboren was. De reden voor deze aanschaf is voornamelijk de gezelligheid die een puppy of kitten met zich meebrengt. Maar er blijkt ook een andere reden: 15 procent van de mensen schaft een huisdier aan om stress tegen te gaan.

Naast het feit dat het opvoeden van een pasgeboren viervoeter zwaarder blijkt dan verwacht, weten veel mensen in het begin nog niet zo goed hoe ze de puppy moeten opvoeden. Iets meer dan een kwart van de mensen die meededen aan het onderzoek gaf dan ook aan dat ze bij de eventuele volgende puppy bepaalde dingen tijdens het opvoeden toch anders zouden aanpakken. Bijna de helft hiervan zou in het vervolg niet eens meer voor een pasgeboren hondje kiezen, maar voor een oudere hond of zelfs helemaal geen hond meer.

97 procent​ vindt dat een puppy hun ​leven heeft verrijkt.​ / Unsplash

Eerste opvoedmaanden

Er wordt dus vaak onderschat hoe zwaar de opvoedmaanden van een puppy zijn. Van alle ondervraagde baasjes vindt 60 procent dat de eerste maanden met een puppy net zo zwaar zijn als de eerste maanden met een baby. Waar dat precies aan ligt, is niet duidelijk. Maar om dit in het vervolg te voorkomen, wordt vooral aangeraden om de pup onder andere te belonen als hij voor het eerst buiten zijn/haar behoefte doet en hem snel durven los te laten als je buiten loopt. Daarnaast is het belangrijk voor de pup om snel te leren om alleen te zijn. Hoe eerder je pup dat leert, hoe makkelijker hij/zij hierin wordt op latere leeftijd.

Puppy Wijzer

Niet zeker of je je nieuwe huisdiertje goed opvoedt? Dan kun je. Een gedragsexpert of dierenarts inschakelen of gebruik maken van de Puppy Wijzer van AniCura. Via deze tool krijg je maandelijks via de mail advies en tips over de verzorging van de puppy in het eerste jaar. Hiermee wordt gehoopt de nieuwe eigenaar van het beestje te kunnen ondersteunen met de opvoeding en gezondheid van de pup.